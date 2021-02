Šéf upratovacej firmy o výpovedi z nemocnice: Je to likvidačné

Zmluvu vypovedali, zamestnanci prídu o prácu.

1. mar 2021 o 0:00 Michal Frank

Počnúc prvým marcom končí Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove zmluvné partnerstvo s košickou spoločnosťou Hopos, ktorej konateľom je Peter Duchyňa.

Firma zabezpečovala pre nemocnicu upratovacie služby, od vedenia nemocnice dostala výpoveď.

Upratovanie priestorov si má nemocnica podľa našich informácií zabezpečovať vo vlastnej réžii.

Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník na otázky týkajúce sa tohto problému nereagoval, stanovisko nemocnice zverejníme po jeho doručení.

Denník Korzár sa zhováral so šéfom upratovacej spoločnosti Petrom Duchyňom.

Nemocnica sa rozhodla vám nepredĺžiť zmluvu. Od 1. marca tam nebudete, sťahujete stroje a zrejme vznikne taká situácia, že nebude mať kto upratovať nemocnicu. Ako to je?

- Je to pravda. My sme vyhrali verejnú súťaž na tri roky. Nový pán riaditeľ povedal, že odmieta podpísať zmluvu s vysúťaženou cenou. To je základ.

Kedy bola tá súťaž?

- Pred dvomi rokmi. Dva roky je patový stav, čo sa nič nedeje. Nový pán riaditeľ povedal, že on to nepodpíše. Bola to oficiálna súťaž, prihlásili sa do nej veľké firmy, my sme mali najnižšiu cenu.

Vyhrali ste súťaž a začali ste upratovať, aj keď ste nemali podpísanú zmluvu?

- My tam stále upratujeme, od roku 1989. Moja mama, ktorá už nežije, založila v tom čase upratovaciu firmu. Upratovali sme nemocnice v Košiciach, Rožňave, Medzilaborciach, Humennom, boli sme veľká firma. Keď prišli mečiarovci, tak sa situácia zhoršila, odišli sme z niektorých nemocníc. Nechali sme si prešovskú. Už sme v nej regulárne vyhrali dve súťaže a ostali sme. Teraz bola ďalšia súťaž, ktorú sme znova vyhrali s najnižšou cenou. Aj novinári sa pýtali, prečo sa neurobí verejná súťaž. Urobila sa, obhájili sme to v silnej konkurencii. Prišiel nový pán riaditeľ a povedal, že nepodpíše zmluvu na tri roky.

Čiže vy ste tam boli zazmluvnená firma na upratovacie služby a nemocnica vyhlásila novú súťaž, ktorú ste znovu vyhrali? Tretíkrát po sebe a na tri roky?

- Dá sa to takto povedať. Bolo to na trojročné obdobie. Súťaž vyhlásil ešte vtedajší riaditeľ Radoslav Čuha. Tým, že odišiel a nemal kto podpísať zmluvu, ťahal sa tento stav dva roky. Dva roky robíme na objednávky nadlimitnú zákazku. Opakovane sme sa pýtali, prečo nie je zmluva podpísaná zo strany nemocnice, keďže zmluva bola odobrená ministerstvom. Nový riaditeľ sa rozhodol zmluvu nepodpísať, lebo tvrdí, že dokáže zo skoro päťmiliónovej zákazky ušetriť dva milióny. Nedá sa to.

Čo znamená skoro päťmiliónová zákazka? Čo je v nej zahrnuté a na koľko?

- Je to cena úspešného uchádzača, čiže nás, a to presne 4 975 302,33 eura s DPH za poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb s periodicitou, akú si navrhla priamo nemocnica.

Teda náklady nemocnice na upratovanie, ktoré zabezpečujete vy ako externý dodávateľ, sú skoro päť miliónov eur na tri roky.

- Áno. Zákazka bola vyhlásená na túto sumu. Pán riaditeľ povedal, že z piatich miliónov ušetrí dva. Dal si urobiť odborné vyjadrenie súdnym znalcom. My tu pracujeme od roku 1989 a máme 79 zamestnancov. Prišiel a povedal, že túto zákazku dokáže urobiť so 46 ľuďmi, plus štyrmi na polovičný úväzok. My sme to vypočítali, dali sme odvolanie na Úrad pre verejné obstarávanie. Vypočítali sme, že jeden človek by pri ich počtoch ľudí musel podať nereálny výkon. Napríklad ak zmýva, robí 800 štvorákov denne, pri nich by musel zmyť 1 400 metrov štvorcových. A nič iné by nemohol robiť... Aj ich súdny znalec zhodnotil, že pokiaľ budú takto pracovať, budú prekračovať počet nadčasových hodín, ako ich povoľuje Zákonník práce.

Nedá sa zvládnuť upratovanie nemocnice pri menšom počte ľudí?