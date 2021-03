Okresný úrad v Prešove: Len sme prehodnotili prácu z domu

Zamestnanci sa sťažujú, že im zrušili home office.

1. mar 2021 o 16:34 SITA

PREŠOV. Dôvodom na zrušenie home office pre zamestnancov Okresného úradu v Prešove od pondelka 1. marca bolo prehodnotenie výkonu práce z domu vzhľadom na závery rokovania vlády a v súlade s aktuálnymi opatreniami.

Zároveň toto opatrenie malo dať vedúcim zamestnancom možnosť pre povinnosť dočerpania dovolenky za rok 2020 do 31. marca zorganizovať fungovanie jednotlivých odborov tak, aby nebol narušený plynulý výkon štátnej správy.

Uviedla to v stanovisku vedúca organizačného odboru Okresného úradu v Prešove Monika Platková.

Zamestnanci žiadali okresný úrad o preverenie a riešenie situácie týkajúcej sa zrušenia práce z domu pre niektorých pracovníkov úradu od 1. marca.

Právomoci prednostu

Platková upozornila na to, že po prijatí opatrení môžu vedúci odborov opätovne pristúpiť k nariaďovaniu výkonu práce z domu u tých zamestnancov, ktorým to povaha vykonávaných činností umožňuje.

„Nie je pravda, že prednosta Okresného úradu Prešov zrušil home office ako inštitút výkonu práce, ako to bolo prezentované v anonymnom podaní. Ani by na to nemal oprávnenie, keďže priamo z uznesenia vlády vyplýva pre zamestnávateľov povinnosť nariadiť zamestnancovi prácu z domu, avšak len za predpokladu, že to povaha ním vykonávaných činností umožňuje. Na čo však prednosta ako riadiaci zamestnanec, ktorý stojí na čele úradu, oprávnenie má, je na určitý deň zrušiť výkon práce z domu aj u všetkých zamestnancov, keď je to nevyhnutné pre chod úradu,“ uviedla Platková.

Pravidelné testovanie

Zamestnanci úradu zároveň upozorňovali na to, že zrušenie práce z domu znamená stretávanie sa 250 zamestnancov a stovky klientov v jednej budove.

Dezinfekciu priestorov označili za minimálnu s tým, že zamestnanci sami dezinfikujú vlastné aj spoločné priestory.

V reakcii na to Platková uviedla, že v objekte má miesto výkonu práce 172 zamestnancov, ktorí sú rozmiestnení v kanceláriách na piatich poschodiach po dvoch, respektíve troch vo veľkých kanceláriách.

„Všetci zamestnanci sú pravidelne testovaní v intervaloch podľa Covid automatu a vedúci zamestnanci tieto skutočnosti pravidelne kontrolujú,“ uviedla s tým, že klienti majú prístup len do klientskeho centra.

Plošná dezinfekcia

Dezinfekciu v objekte podľa Platkovej zabezpečujú prostredníctvom firmy, a to na dennej báze.

V prípade výskytu pozitívneho prípadu u zamestnanca sa pristupuje k plošnej dezinfekcii.

„Nie je pravda, že by si zamestnanci mali povinnosť dezinfikovať kancelárie, a keď tak robia, robia tak z vlastnej iniciatívy a určite nie na príkaz prednostu úradu,“ dodala v reakcii Platková.

