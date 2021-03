Petrik: Pod takým vedením nevidíme dôvod, aby sme prispievali na prešovský futbal

Menšinový akcionár reaguje na Remetu.

5. mar 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Jozef Petrik je bývalým manažérom prešovského futbalového klubu a jedným zo spoločníkov spoločnosti Just, ktorá je menšinovým akcionárom spoločnosti 1. FC Tatran.

V rozhovore hovorí aj o tom, ako vníma aktuálnu situáciu okolo predaja akcií a ako vidí budúcnosť prešovského futbalu.

Reagoval aj na slová spolumajiteľa klubu Miroslava Remetu.

Ako hodnotíte ponuku na predaj väčšinového podielu akcií mestu Prešov? Myslíte si, že sa tento predaj uskutoční?

- Ponuka na odpredaj akcií, ktorá vzišla zo strany vedenia 1. FC Tatran, je síce naoko pekná, lebo sa stále hovorí o jednom eure, ale zabúda sa na to, že väčšinovým akcionárom je Futbal Tatran, s. r. o., a ten si žiada peniaze. Je to približne nad 300-tisíc eur, takže nie je to vôbec zadarmo. Mesto už dalo peniaze do 1. FC Tatran za odkúpenie pozemkov vo výške skoro 580-tisíc eur. Takže pán Remeta, resp. vedenie 1. FC Tatran by sa nemalo sťažovať na to, že mesto neprispelo nejakými peniazmi. Audit je oprávnený nárok kupujúceho, ale nešťastne je vedené to, že chceli vytiahnuť dokumenty z firmy. Myslím, že lepšie by bolo zriadiť audit na pracovisku. Mesto by malo vedieť, čo chce vlastne kúpiť, či chce kúpiť licenciu, majetok, klub. V tom nevidím jasno, že čo chce mesto kúpou získať.

Miroslav Remeta deklaruje, že chce odpredať akcie, vedenie mesta a zastupiteľstvo hovoria, že chcú kupovať, ale dohodnúť sa nevedia na priebehu vykonania auditu. Ako to vnímate?

- Nebol som pri rokovaniach, ale myslím, že keď niekto chce niečo predať, tak musí poskytnúť informáciu, a kupujúci musí vedieť, čo chce kúpiť. Pripadá mi to ako hra na mačku a myš. Výsledok je taký, že tu prebiehajú slovné prestrelky o neznalosti veci. V každom prípade, mesto má nárok na informácie.

Ak nepríde do klubu investor, či už mesto alebo súkromník, tak má nastať koniec športovej činnosti. Ako vidíte budúcnosť klubu?

- Je zvláštne, že pán Remeta povie, že chce skončiť a nevidí v tom perspektívu. Nech to odovzdá mestu, ak má o to záujem.

On tvrdí, že to plánuje odovzdať za jedno euro.

- Len zabudol povedať to, že majoritný akcionár 1. FC Tatran je Futbal Tatran, s. r. o., kde konečným užívateľom výhod je schránková firma a tá žiada peniaze za svoje akcie.

Odkiaľ máte informáciu o predaji za 300-tisíc eur? O tom zatiaľ nikto nehovoril, stále sa spomínalo iba jedno euro.