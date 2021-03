Mohli byť profesionálni huslisti. Osud zavial Pavla Čekana a Jana Štovku inam

Známy vedec odbehoval k Táslerovi.

6. mar 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Čo spája biochemika Pavla Čekana a fotografa Jana Štovku?

Okrem toho, že vo svojich odboroch patria medzi najlepších a ich mená prerástli slovenské hranice, je tu ešte niečo.

Obaja mohli byť vychýrenými huslistami.

Namiesto toho ich osud zavial inam. A nielen ich.

Štovka a Čekan nie sú jedinými muzikantmi z prešovskej ľudovej hudby Dúbrava, ktorí sa presadili vo svete.

Len inak než s hudobnými nástrojmi.

„Všetkých nás spojila hudba. Aj to prispelo k úspechu týchto ľudí, prirátať k tomu treba aj cieľavedomosť. Ale nie je to náhoda. Všeobecne je známe, že hudba u ľudí rozvíja mozgové kapacity,“ hovorí Jano Štovka, dnes profesionálny fotograf, ktorý hral ešte pred niekoľkými rokmi prvé husle v Dúbrave.

Úspešný primáš

A nebol to len bežný fidlikant, ale žal aj úspechy.

V roku 2001 vyhral Grand Prix Svetozára Stračinu za štylizovaný folklór.

Ako primáš sa podieľal aj na vydaní albumov Špivajme dzifčata a oceneného CD Či to Vám mamičko.

Všetko nasvedčovalo tomu, že jeho profesionálna kariéra sa bude uberať týmto smerom.

Napokon sa však jeho životná dráha stočila iným smerom. „Nikto tomu nerozumel,“ pripúšťa Jano.

Prečo teda vymenil husle za fotoaparát práve v čase, keď sa mu darilo najviac?

„Normálne sa dostaví efekt vyhorenia. Zistil som, že nemám kam ísť ďalej. Koncertný majster Viedenskej filharmónie zo mňa nebude, na to nemám a povedal som si, že asi stačilo. Niekedy s tým človek sekne, ani nevie prečo, lebo ho to nenapĺňa. Fotografia je podobný umelecký element ako husle, tak som išiel do Prahy a urobil som si školu,“ vysvetľuje spätne svoj „prestup“.

Hrával s ním Čekan

Ľudová hudba Dúbrava sprevádzala rovnomenný prešovský folklórny súbor, ktorý bol najväčším konkurentom FS Šarišan.

Štovka dnes so Šarišanom spolupracuje, fotil preň cyklus Ro(c)k na dzedzine. Podobne nafotil aj profesionálny súbor PUĽS.

Muzika Dúbravy však vychovala aj ďalšie veľké mená.

Jedným z nich bol Pavol Čekan, známy slovenský vedec.

Biochemik, ktorý študoval a pôsobil na Islande, neskôr v USA.

Venoval sa diagnostike rakoviny, po nástupe koronavírusu sa prioritne a úspešne pustil do tejto témy.

Jeho firma vyvinula viacero testov na Covid-19, ktoré sa úspešne používajú vo svete. Desaťtisíce takýchto testov venoval aj Slovensku.

A aj on je bývalý folklorista.

„Paľo je super, ako sa vymakal. Nemal to jednoduché. My sme previazaní celá partia, nemusíme sa vidieť, ale keď sa stretneme, máme si čo povedať. Teraz si aj dosť píšeme,“ hovorí o Čekanovi Štovka.

Spoluhráč začínajúceho Táslera