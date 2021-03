Záujem rodičov vysoký nie je.

8. mar 2021 o 15:11 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov v pondelok otvorilo všetky materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Do tried na prvom stupni ZŠ nastúpilo 61 percent žiakov a do materských škôl 42 percent.

Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

Výnimkou sú len malé skupinky, v ktorých sa učia prezenčne, na štyroch školách.