Mladíka zbili dvaja Svidníčania. Zo zranení sa bude liečiť týždne

Agresorom hrozí väzenie.

16. mar 2021 o 11:29 Daniela Marcinová

SVIDNÍK. Z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva čelia mladíci zo Svidníka vo veku 15 a 19 rokov.

Koncom januára 2021 na ulici 8. mája vo svojom meste fyzicky napadli 16-ročného Ladomirovčana.

„Opakovane ho päsťami udierali do tváre, do brucha i do ramena. Podkopnutím ho zhodili na zem, tam ho kopali do nôh,” opísala útok prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Napadnutý mladík utrpel viacero poranení ako pomliaždenie tváre a brušnej steny, zlomeninu píšťaly a ihlice.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyžadovať si budú dobu liečenia osem týždňov.

„Obvinení sú stíhaní na slobode, ak sa im ale vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobody až na päť rokov. V prípade mladistvého pôjde o polovičnú trestnú sadzbu,” doplnila hovorkyňa.