Neplnoletý mladík sa opil, ukradol auto a nabúral

Nehoda sa stala v Šarišských Michaľanoch.

16. mar 2021 o 12:10 Daniela Marcinová

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Dopravná nehoda dvoch áut sa stala v pondelok popoludní na Družstevnej ulici v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov).

Spôsobil ju 16-ročný mladík, ktorý si renault krátko pred nehodou vzal bez vedomia a súhlasu jeho majiteľky.

„Vodič sa vozidla zmocnil krátko pred nehodou. Bolo uzamknuté a zaparkované, pričom kľúče od auta si vodič zabezpečil už skôr, no bez súhlasu a vedomia vlastníčky vozidla. Tento muž nastúpil do vozidla, jazdil s ním, pričom v mierne ľavotočivej zákrute nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil s autom do stromu i do iného vozidla, ktoré tam bolo zaparkované,” priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Majiteľ zaparkovanej Škody Octavia škodu vyčíslil na 1 500 eur, majiteľke ukradnutého renaultu bola spôsobená ujma minimálne 400 eur.

„Mladík bol na mieste podrobený aj dychovej skúške, ktorej výsledok bol pozitívny, dosiahol hodnotu 0,98 promile. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove začal trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla,” dodala hovorkyňa.