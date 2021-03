Chátrajúce podzemné garáže na Sekčove chcú dostavať. Na polyfunkčný objekt

Obavy sú z nedostatku parkovacích miest.

17. mar 2021 o 0:00 Michal Ivan

Chátrajúci objekt nedokončených podzemných garáží a CO krytu chcú dostavať. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Na najhustejšie zastavanom sídlisku v Prešove plánuje súkromný investor stavať polyfunkčný objekt.

Zámer sa stretáva s rôznymi reakciami miestnych obyvateľov.

Niektorí majú obavy zo zhoršenia už aj tak katastrofálnej situácie s parkovaním, iní zasa projekt vítajú, keďže po viac ako 30 rokoch sa dostavia chátrajúci objekt v centre najväčšieho prešovského sídliska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Objekt medzi bytovkami dlhodobo chátra

Rozostavaný objekt, ktorý sa nachádza medzi ulicami Sibírska a Ďumbierska na sídlisku Sekčov, už dlhé roky chátra.

Stavba sa začala ešte v roku 1987 a od roku 1989, keď bola prerušená, je objekt nevyužívaný a niekoľkokrát sa menili aj vlastníci.

„Existujúci objekt je dispozične situovaný do tvaru písmena T. Pozostáva z dvoch častí - podzemného parkoviska a CO krytu. Je nedostavaný, nevyužívaný. Súčasný stav stavebných konštrukcií zodpovedá ich veku, pôsobeniu poveternostných vplyvov a vandalov. Do objektu zateká, strešná konštrukcia bola zrejme vybudovaná ako provizórna a je poškodená,“ opisoval investor v podkladoch, ktoré boli predložené prešovskému zastupiteľstvu ešte v máji minulého roka.