Po Ľuboticiach špacíroval diviak. Pátrali po ňom policajti

Statné zviera stálo rovno pri plote rodinného domu.

16. mar 2021 o 13:45 Kristián Sabo

ĽUBOTICE. Priamo po obci Ľubotice v okrese Prešov sa v pondelok vydal na prechádzku statný diviak.

Pristavil sa pri oplotení jedného z rodinných domov a pozoroval okolie.

Bol to kapitálny kus

V tom čase išiel v aute Radoslav, ktorého diviak v obci prekvapil.

Spomalil, zastavil a nafotil ho. Zároveň to oznámil polícii.

„Nečakal som, že by som stretol v Ľuboticiach diviaka. Nevystrašil ma, keďže som sedel v aute. Skôr som sa obával, aby neublížil ľuďom na chodníku. Odfotil som ho, ako stojí na chodníku na Makarenkovej ulici. Smeroval od hlavnej križovatky po Makarenkovej a potom zabočil na ulicu Pod hájom,“ vysvetlil Radoslav.

Doplnil, že v tom čase prechádzalo po ceste veľa áut.

„Kým som sa stihol otočiť na Makarenkovej a zároveň volal na políciu, tak som ho videl, ako sa presunul. Policajné hliadky tam boli do dvoch minút a išli prehľadávať areály firiem. Diviaka som tam medzi domami nikdy nevidel, len na hlavnej ceste. Bol to kapitálny kus, mal som strach, aby na niekoho nezaútočil,“ dodal Radoslav.

Starosta: Doteraz problém s diviakmi nebol

Starosta obce Ľubotice Miroslav Makara (nezávislý) o prítomnosti diviaka netušil.

„Nikto mi nič nehlásil, dokonca ani občania. Telefonoval som aj veterinárovi a veliteľovi Mestskej polície v Prešove, ani oni o diviakovi nič nevedeli. Ak by sa takýto prípad vyskytol, riešili by sme ho okamžite cez poľovnícke združenie. My tu problém s diviakmi nemáme. Zaznamenali sme jeden prípad pred asi dvoma rokmi,“ povedal nám Makara.

Udalosť bola preveriť polícia.

„Mali sme nahlásené, že sa v Ľuboticiach pohybuje diviak. Hliadky po príchode na mieste žiadne zviera nenašli. Taktiež prezreli okolie, pohyb diviaka nezaznamenali. Situáciu však monitorujeme,“ vysvetlila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.