Prešovskou mestskou časťou sa šíri zápach, kuchynské splašky plnia priekopu

Výstavbu kanála brzdí dedičské konanie.

25. mar 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Nepríjemný zápach a splašky z kuchynských drezov trápia obyvateľov a návštevníkov prešovskej Soľnej Bane.

Problémom je priekopa na Zlatobanskej ulici oproti konečnej zastávke MHD pre linku č. 1 v Solivare.

Tekutý odpad zrejme pochádza z domov na Čipkárskej ulici.

Riešenie je, ale...

„Je to pre mestskú časť veľký a dlhodobý problém. V rozpočte na tento rok boli vyčlenené finančné prostriedky v hodnote 15-tisíc eur na jeho riešenie. Má ísť o gravitačnú kanalizáciu, ktorá by sa napájala na kanalizáciu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a tým pádom by sa eliminoval zápach,“ uviedol pre Korzár poslanec za túto mestskú časť Peter Krajňák (Most-Híd).

Zápach vníma ako problematický aj preto, že touto lokalitou prechádzajú turisti smerom k historickému Gápľu.

„Chceme to riešiť. Žiaľ, trasa budúceho kanála prechádza cez súkromný pozemok a zatiaľ jeho vlastník nedal súhlas na to, aby kanalizácia mohla byť trasovaná cezeň,“ konštatoval poslanec.