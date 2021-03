O novom kontrolórovi Prešova rozhodlo žrebovanie. Poslanec Dupkala sa vzdal

Zvolený bol exkontrolór Alexander Ernst.

24. mar 2021 o 14:37 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovskí poslanci zvolili v tajnej voľbe nového hlavného kontrolóra mesta.

Martina Brillu vo funkcii vystrieda opäť Alexander Ernst.

Do druhého kola postúpili Pavlovičová a Ernst

Do voľby sa prihlásilo desať kandidátov, traja svoju kandidatúru stiahli.

O post sa tak uchádzali Róbert Baran, Alexander Ernst, Mária Holíková, Jakub Kozák a Zdenko Valášek a dvaja poslanci – Svetlana Pavlovičová (Smer-SD) a Rudolf Dupkala (nezávislý).

Dupkala sa počas predstavovania uchádzačov vzdal kandidatúry.

„Hľadanie pravdy nie je vždy niekomu za dobré. Aby som uľahčil všetkým tým, ktorí nemajú zmysel pre tento môj štýl práce, svoju kandidatúru sťahujem. Neželám si, aby o mne a mojom štýle práce rozhodovali ľudia, ktorí pre ňu nemajú pochopenie. Na záver dodám, obvinený neznamená vinný,“ ohlásil Dupkala.

Ani jeden zo zostávajúcich kandidátov nezískal väčšinu poslaneckých hlasov.

Do druhého kola postúpili kandidáti s najvyšším počtom hlasov - Svetlana Pavlovičová s 13 hlasmi a bývalý hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst, ktorý získal 7 hlasov.

Žrebovaním zvolili Ernsta

V druhom kole bolo z 28 hlasov platných 26.

Svetlana Pavlovičová a Alexander Ernst získali zhodne po 13 hlasov.

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

K špecifickému rozhodnutiu došlo pred rokom aj na pôde prešovského krajského zastupiteľstva.

Po žrebovaní bol nakoniec vybraný Alexander Ernst, ktorý už zastával túto funkciu, a to od roku 2013 do roku 2019.

„Je to zákon, stalo sa to aj na pôde VÚC. Môžem byť len rád, že to takto dopadlo, a čaká má práca. Chcem nadviazať na prácu, ktorá sa tu robila. Chcem sa venovať prijatým opatreniam a pozrieť sa na zmluvy, ktoré sú vo vzťahu k mestským firmám, a či mesto dostáva to, čo si objednalo a za čo platí,“ povedal Ernst.

Ernsta predtým striedal Brilla

Pred dvoma rokmi uplynulo funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi Alexandrovi Ernstovi, ktorý bol vo funkcii od roku 2013.

Pri voľbe v júni 2019 v prvom kole hlasovali pätnásti poslanci za Martina Brillu, Alexander Ernst získal desať hlasov a Svetlana Pavlovičová tri hlasy.

Zvíťazil vtedy Brilla, ktorému v druhom kole odovzdalo svoj hlas 15 poslancov, Ernstovi 13.



Predošlý kontrolór, ktorý skončil vo funkcii predčasne, keď odišiel za lepšou ponukou, poberal základný plat stanovený zákonom 2 503 eur.

Poslanecký zbor, pod ktorý spadal, mu na záver schválil odmenu vo výške desiatich percent platu z maximálne možných 30 percent.

