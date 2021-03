V prešovskom zastupiteľstve zanikol jeden poslanecký klub

Jeden z poslancov sa vzdal členstva z osobných dôvodov.

24. mar 2021 o 13:37 TASR, Michal Ivan

PREŠOV. Poslanecký klub Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca v prešovskom mestskom zastupiteľstve zanikol.

Dôvodom je, že jeho predseda František Oľha (SaS, Sme rodina, Šanca, DS) sa vzdal členstva a predsedníctva v ňom.

Poslancov o tom informovala primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH) počas stredajšieho rokovania zastupiteľstva.

Oľha: Nerozpadol sa, ale zanikol

Podľa Oľhu sa poslanecký klub nerozpadol, ale zanikol, keďže je potrebné, aby mal piatich členov, a jeho vystúpením táto podmienka dodržaná nie je.

Jednotliví členovia podľa jeho slov ostanú v kontakte.

Ukončenie spolupráce bolo, ako povedal, plánovaným krokom, ktorý mal vyvrcholiť stredajšou voľbou hlavného kontrolóra.

„Ja som to takto vnímal. My sme ako jediný klub poctivo pozvali väčšinu kandidátov. Mali sme s nimi hodinové híringy, čiže my sme sa na túto voľbu pripravili a ja som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol, aj z osobných dôvodov. Nebudem to komentovať," povedal poslanec.

Nový klub nezakladá

Oľha momentálne nemá ambíciu zakladať nový klub.

„Chcem si chvíľku užiť pohodu nezaradeného poslanca a život ukáže, čo bude ďalej," dodal Oľha.

Okrem neho boli členmi zaniknutého klubu aj Slávka Čorejová (nezávislá), Richard Drutarovský (Spolu, PS), Martin Eštočák (nezávislý) a Igor Kivader (Spolu, PS).

V prešovskom mestskom zastupiteľstve aktuálne pôsobia tri poslanecké kluby.

Nezaradených je z 31-členného zastupiteľstva osem poslancov.