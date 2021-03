Náhradníkov na očkovanie v Prešovskom kraji musí prihlásiť lekár

Župa má vlastný systém náhradníkov.

25. mar 2021 o 10:38 SITA

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) už zaočkoval vo svojich veľkokapacitných vakcinačných centrách viac ako 20-tisíc ľudí.

V očkovaní proti ochoreniu Covid-19 pokračuje aj nachádzajúci víkend v rovnakom režime vo všetkých troch centrách.

Vyše 5 300 dávok

V Poprade a v Humennom sa bude očkovať len počas soboty, v Prešove aj v nedeľu. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Na najbližší víkend 27. a 28. marca má župa k dispozícii 5 385 dávok vakcíny AstraZeneca.

Pre Prešov je určených 3 585 vakcín na dva dni, pre Poprad a Humenné po 900 vakcín na sobotu.

Opäť sa bude očkovať podľa zoznamu dodaného Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), do ktorého sa záujemcovia majú možnosť prihlásiť podľa aktuálnej stratégie očkovania.

Náhradníkov prihlasujú ambulantní lekári

V prípade uvoľnenia kapacít župa oslovuje náhradníkov cez vlastný rezervačný systém.

„Záujem o očkovanie je veľký, kapacity našich troch veľkokapacitných očkovacích centier sú k dnešnému dňu takmer naplnené. Po skúsenostiach z posledných týždňov sme navyše aktuálne vo vlastnej réžii spustili nový rezervačný systém, do ktorého môžu prihlásiť náhradníkov len ambulantní lekári v zmysle platnej vyhlášky. Musíme byť pripravení a robiť záložné zoznamy ľudí, ktorí spĺňajú kritériá, aby sme naplno, transparentne a bezpečne využili všetky ponúkané možnosti vakcinácie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ambulantní lekári môžu nahlasovať za náhradníkov iba pacientov so závažnými diagnózami, ktorých liečia a môžu ich odporučiť a zaregistrovať na očkovanie.

„Na jeden očkovací deň vyčleňujeme pre náhradníkov približne 15 percent z alokovanej kapacity vakcín pre každé veľkokapacitné očkovacie centrum. Štatisticky nám totiž vychádza, že zhruba päť percent zaregistrovaných sa na očkovanie nedostaví,“ doplnil vedúci odboru zdravotníctva Jozef Tekáč.

Dodal, že ďalších desať percent dokážu zaočkovať takzvanou jedenástou dávkou vakcíny z každej liekovky, ktorá je Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv dovolenou dávkou na plnohodnotné využitie.

Zaočkovali už vyše 20-tisíc ľudí

PSK zriadil prvé veľkokapacitné centrum v Prešove 27. februára.

Postupne pribudli aj centrá v Humennom a Poprade. Župa v nich doteraz zaočkovala za sedem očkovacích dní 20 572 ľudí.

„Je to slušná bilancia, no sme pripravení zvládnuť aj vyššie čísla a kapacitu vakcinačných centier. Naším zámerom je očkovať minimálne 10-tisíc ľudí týždenne a rozšíriť našu pôsobnosť aj v ďalších častiach regiónu,“ zdôraznil Majerský.



PSK plánuje otvoriť ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrá. Predbežne od 10. apríla by malo fungovať v Starej Ľubovni a od 17. apríla v Bardejove.

„Nateraz sme limitovaní dodávkami vakcín, ktoré by sa mohli zdynamizovať, aby sme čo najrýchlejšie zaočkovali obyvateľov kraja a vrátili ich k normálnemu životu pred pandémiou,“ dodal župan.

