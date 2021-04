Obchvat Svidníka dočasne zatvorili, ľudia sa boja návratu kamiónov do mesta

Diaľničiari overovali stav mosta, výsledok bude v júni.

1. apr 2021 o 0:00 Jana Otriová

SVIDNÍK. Dočasné uzatvorenie jedného z mostov na obchvate Svidníka, ku ktorému došlo v nedeľu, vzbudilo u miestnych obavy.

Ak by rýchlostnú cestu R4 uzavreli, do mesta by sa vrátili stovky osobných a nákladných vozidiel.

Posudok v júni

Štvorhodinovú úplnú uzáveru R4 naplánovali diaľničiari na nedeľu. Zdôvodnili to minimálnym pohybom kamiónovej dopravy.

„Počas uzávery sme potrebovali zrealizovať geodetické meranie mosta nad potokom v kilometri 2,175. Pri pravidelnej prehliadke bola na moste zistená zmenená poloha niektorých ložísk, preto sme potrebovali vykonať diagnostiku mosta, aby sme zistili príčinu tohto stavu,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Pracovníci NDS merali priehyby nosnej konštrukcie, sadanie a nakláňanie opôr a pilierov mosta.

„Geodetické meranie je jednou zo súčastí diagnostického posudku. Na základe jeho záverov následne pristúpime k oprave ložísk, respektíve iných častí mosta,“ povedala.