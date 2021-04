Živá krížová cesta v Prešove bola tento rok bez divákov

2. apr 2021 o 11:03 TASR

PREŠOV. Živá krížová cesta sa v Prešove tento rok uskutočnila bez divákov.

Ježiš kráčal ulicami mesta sám a osoby, ktoré s ním vstupovali do dialógu, boli v podobe zvukového záznamu.

Z dôvodu, aby sa predišlo zhromažďovaniu ľudí, sa podujatie nekonalo na Veľký piatok, ale o deň skôr a videozáznam bude dostupný on-line.

Jendrichovský: Samota je do veľkej miery prítomná

Postavu Ježiša stvárnil 30-ročný Ján Jendrichovský z Novej Ľubovne.

"Keď sa snažíme precítiť posledné chvíle Ježiša Krista, tak zisťujeme, že do veľkej miery je tam prítomná samota. Hlavne samota vo vzťahu ľudia a Boh, že ako keby na chvíľu človek nestojí pri ňom. Takýto obraz dostávame," povedal.

To, že naokolo neboli tisícky divákov ako po minulé roky, nevnímal.

"Je tam cesta, ktorú človek musí prejsť a je zameraný na to, že sa spája s tým, čo sa stalo pred 2000 rokmi," priblížil Jendrichovský.

Gombita: Samotu pocítil každý z nás

V tom, že Ježiš tento rok kráčal ulicami sám, vidí rímskokatolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život, ktorá podujatie zorganizovala, Peter Gombita symboliku.

"Myslím si, že každý z nás pocítil samotu. Ježiš je v nás a mali by sme kopírovať jeho život. Tou istou trasou ako po minulé roky ide sám a my premýšľame nad tým, čo sme prežili za ten rok. Skrze príbehy alebo udalosti nášho života vstupujeme do dialógu s Kristom," vysvetlil Gombita.

Ako povedal, aj on sám pocítil vo svojom živote samotu.

"Stále hovorím, že viac ako bežní ľudia, to musím priznať. Snažím sa nájsť v sebe, ako zužitkovať tento život a čo z neho dať. Pretože keď pomáhaš ľuďom, najviac pomáhaš sebe. Môj život skrze prácu sa mení. Hľadám mnohé východiská. Aj táto krížová cesta, nedalo mi to spať, že poďme čosi tvoriť, robiť a ponúknuť to ľuďom," povedal Gombita a doplnil, že pandémiu by mali ľudia podľa neho využiť na to, aby v samote a tichu našli cestu k Bohu a hodnotám, ktoré kedysi žili.

Krížová cesta sa minulý rok pre pandémiu ochorenia covid-19 v Prešove neuskutočnila.

Videozáznam tohtoročnej bude zverejnený na webstránke www.niznasebastova.fara.sk, YouTube kanáli s názvom Živá krízová cesta Prešov 2021, ako aj na facebookovom profile mesta Prešov.