Má 27 a prišla z Dánska, do Parku kultúry v Prešove fúka nový vietor: Nebudem mäkká

Rozhovor so šéfkou si môžete aj vypočuť.

4. apr 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove má od apríla novú riaditeľku. Šéfkou tejto mestskej príspevkovej organizácie sa stala 27-ročná Barbora Rusiňáková.

Jednomyseľne ju podporili všetci prítomní poslanci mestského zastupiteľstva. Schvaľovaniu predchádzali až tri výberové konania.

Víťaz toho prvého sa napokon vzdal, víťaz druhého neprešiel zastupiteľstvom a na tretí pokus to vyšlo mladej rodáčke z Prešova.

„Môže sa to zdať ako blesk z jasného neba, ale o tejto myšlienke som uvažovala už od novembra, keď úspešný kandidát nebol podporený mestským zastupiteľstvom. Odvtedy som sa začala pohrávať s myšlienkou, že sa určite chcem vrátiť z Bratislavy do Prešova a Park kultúry a oddychu by presne mohol byť mojím zázemím,“ povedala nová riaditeľka Parku kultúry a oddychu v Prešove Barbora Rusiňáková pre pripravovaný podcast denníka Korzár.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1021551991&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Pociťuje tlak kultúrnej obce

Po ukončení „dolného“ Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove odišla Barbora Rusiňáková študovať do Dánska. Po škole pôsobila v Bratislave v neziskovom sektore, v oblasti kreatívneho priemyslu.

Súvisiaci článok Pokus č. 3. Novou šéfkou Parku kultúry a oddychu sa stala Barbora Rusiňáková Čítajte

S PKO ju v minulosti spájalo pôsobenie vo folklórnom súbore. Čo prinesie mladá krv tradičnej kultúrnej inštitúcii?

„Na jednej strane mám veľké očakávania, teším sa na túto prácu a mám v sebe energiu, ktorú by som rada preklopila do niečoho konštruktívneho a do praktických výsledkov. Na druhej strane si uvedomujem zodpovednosť, ktorá s touto pozíciou prichádza,“ priznala Rusiňáková.

Pri hlasovaní poslancov získala plný počet hlasov. Cíti tlak z veľkých očakávaní?

„Úprimne som bola prekvapená, že nastala jednohlasná zhoda, aj na základe histórie s voľbou riaditeľa. Cítim zodpovednosť aj tlak, ale skôr zo strany kultúrno-kreatívnej komunity v Prešove, v rámci ktorej mám z minulosti vytvorené rôzne prepojenia na osobnej i pracovnej úrovni. Vnímam závan nádeje zo strany tejto komunity, ktorú by som nerada sklamala. Cítim veľké očakávania na výsledky a výstupy.“

Začínala so Šarišančekom

S PKO už jeden kontrakt podpísaný mala. Ešte brigádnický.