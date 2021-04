Vranov a Domašu spojí cyklocesta. Už začali s prípravou

Cieľom je vytvoriť atraktívny turistický okruh.

10. apr 2021 o 16:00 (aktualizované 10. apr 2021 o 17:39) Michal Frank

VRANOV NAD TOPĽOU, DOMAŠA. Cyklistické spojenie Vranova nad Topľou s vodnou nádržou Domaša dostáva reálnejšie kontúry.

Súvisiaci článok Cyklochodník na Domaši dostal zelenú. Spojí Dobrú s Valkovom Čítajte

Aktuálne začali s prípravou projektovej dokumentácie tejto cyklotrasy, ktorá je súčasťou tzv. Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji.

Objednávateľom dokumentácie je Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ).

Ako uviedla jej riaditeľka Michaela Zdražilová, trasa by mala prispieť k prepojeniu Vranova nad Topľou so Stropkovom.

Mesto Stropkov pritom chystá v budúcnosti cyklistické prepojenie so susedným Svidníkom, ktoré by tiež pokračovalo na Domašu.

Vytvorilo by tak atraktívny turistický okruh.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trasa medzi Vranovom a hrádzou vodnej nádrže veľká Domaša patrí medzi priority riešenia cyklistickej komunikácie.

Aktuálne sa začala prípravná fáza vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná k začatiu stavebných prác.

Náklady na prípravu projektovej dokumentácie sú takmer osemdesiattisíc eur.

Projekt podporila cez Výzvu pre región aj župa (45-tisíc eur) a štát cez program podpory najmenej rozvinutých okresov (29 161 eur).

Do projektu cyklocesty sú zapojené aj jednotlivé samosprávy.

Kadiaľ bude prechádzať

Súvisiaci článok Stropkov a Svidník by mal spojiť cyklochodník. Pokračoval by na Duklu i Domašu Čítajte

Plánovaná cyklotrasa s východiskovým bodom v meste Vranov nad Topľou bude prechádzať katastrami obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa až po priehradný múr.

„Navrhovaná cyklotrasa bude riešená predovšetkým ako segregovaná cyklistická cestička s voľnou šírkou koruny 3,5 metra v extraviláne s najvyššou dovolenou rýchlosťou 15 km/hod, kde budú mať cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 metra. Intenzita sa odhaduje na 200 cyklistov za hodinu. Uvedený úsek cyklistickej komunikácie predstavuje plánovanú novostavbu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke 21,027 km,“ uviedla Zdražilová.

Dokumentácia bude v lete

Prípravné práce sa už začali.

Súvisiaci článok Domaša: V akom stave sú pripravované projekty. Čo pribudne do leta Čítajte

„Počas prvých dvoch mesiacov roku 2021 sa uskutočnili stretnutia zástupcov OOCR HZ a HŠ a projekčnej kancelárie so starostami zainteresovaných obcí. Riešili v rámci nich trasovanie tak, aby vyhovovalo z pohľadu majiteľov pozemkov. V marci, keď už to umožnilo počasie, sa začali realizovať práce v teréne, čo znamená zameranie budúcej cyklistickej trasy,“ konštatovala Zdražilová a dodala, že dokumentácie pre jednotlivé obce by mali byť hotové v júni a v auguste 2021.

Spracovaná dokumentácia bude následne slúžiť k územným konaniam a neskôr ako podklad pre stavebné konanie.

Potom príde na rad samotná výstavba cyklocesty, jej termín ešte známy nie je.