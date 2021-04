Hokejová extraliga z Banskej Bystrice mieri do Prešova

Dohodli si podmienky.

14. apr 2021 o 18:45 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovské zastupiteľstvo schválilo koncom januára 350-tisíc eur na dovybavenie zimného štadióna s cieľom dostať hokejovú extraligu do Prešova.

Známe je už aj znenie memoranda medzi mestom a budúcim investorom.

Memorandum obsahuje aj záväzky oboch strán, ktoré musia do začiatku sezóny splniť.

Známy je už aj názov prešovského klubu

Znenie memoranda o spolupráci pri zabezpečení hokejovej extraligy v Prešove v stredu schválila mestská rada a návrh mieri aj do zastupiteľstva.

Podľa mesta by sa mohla hrať najvyššia hokejová súťaž na prešovskom zimnom štadióne už v najbližšej sezóne 2021/2022.

„Do Prešova by sa mohla po 23 rokoch vrátiť hokejová extraliga. Jej dejiskom by sa mal stať od septembra 2021 novo zrekonštruovaný zimný štadión. Vyplýva to z návrhu memoranda o spolupráci medzi mestom Prešov a HC´05 Banská Bystrica, a. s.,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

