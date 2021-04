Do Michalian prišli maďarské kamióny, na Sputnik čakajú piaty deň

Šéf Imuny nemá oficiálny pokyn.

16. apr 2021 o 14:16 Katarína Gécziová, Monika Almášiová, TASR

Správu budeme aktualizovať.

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Dva kamióny z Maďarska zaparkovali ešte v pondelok pred firmu Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch, aby odviezli palety s vakcínou Sputnik V.

Súvisiaci článok Sputnik V skladujú v Šarišských Michaľanoch. Začali s jeho testovaním Čítajte

Podľa informácií televízie TA3 však šéf spoločnosti Juraj Kamarás doteraz nedostal pokyn na ich naloženie.

Odmietol im ich vydať s tým, že vakcína je majetkom štátu a musí prejsť riadnym odovzdávacím konaním

"Samozrejme, že sme odmietli vakcínu naložiť. My za ňu máme zodpovednosť a ak by niekde vakcína odišla, tak musí prejsť normálnym odovzdávacím konaním. Musí niekto prísť, kto to skontroluje, preberie, a to je relatívne zložitá operácia," uviedol predseda predstavenstva Imuna Pharm Juraj Kamarás.

Kamióny s vodičmi teda stoja na mieste aj v piatok a vakcína je stále v sklade.

Bez dokumentov

Vakcína mala byť prevezená do laboratórií v Maďarsku, ide celkovo o 37 paliet, čo je v podstate 200-tisíc dávok Sputnika V.

Kamarás pre TA3 vysvetlil, že v stredu bolo osobným autom prepravených do Maďarska 46 ampuliek vakcíny, pokyn na to dalo ministerstvo zdravotníctva.

Podľa informácií denníka Korzár prišli Maďari bez oficiálnych dokumentov len s adresou v Maďarsku, kam majú vakcíny doviezť. Argumentovali vraj tým, že ich poslali Rusi.

Exspirujú v lete

Závod v uplynulých dňoch navštívili aj audítori od ruského výrobcu.

"Bol audit, spísali sme zápis, všetko v poriadku. Kontrolovali naše procesy, skladovanie. Robili sme všetky pokusy podľa európskeho liekopisu, ktorý je záväzný v Európskej únii," skonštatoval Kamarás.

Podľa jeho slov sú pripravení na distribúciu vakcín.

"Pre všetky vakcinačné centrá máme nakúpené zvalidované chladiace zariadenia, takže my potrebujeme len pokyn. Exspirácia končí siedmy a ôsmy mesiac tohto roku, čiže bolo by sa treba ponáhľať, lebo medzi vakcináciou musí byť nejaký čas, aby sme náhodou nevyšli z termínu," vysvetlil predseda predstavenstva s tým, že zatiaľ pokyny žiadne nemajú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou