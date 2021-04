Kaderníctva a holičstvá praskajú vo švíkoch. Objednávky sú aj týždne dopredu

Seniori už dávno vyklopkávali na obchody.

19. apr 2021 o 13:08 Michal Ivan

PREŠOV. Ľudia počas lockdownu vyklopkávali na obchody, chceli si nakúpiť sezónne veci.

Od pondelka sa konečne opäť otvorili obchody, nákupné centrá a uvoľnili sa aj nariadenia pri nosení rúšok v exteriéri.

Najväčší nával zažívajú kaderníctva, holičstvá a obchody s oblečením.

Podobná situácia počas otvárania obchodov nastala aj v apríli minulého roku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Monika: Nákupy cez eshopy sú náročné. Manžel sa začal vypytovať

V Prešove v pondelok dopoludnia zaplnili ľudia nákupné strediská aj centrum mesta.

Súvisiaci článok Ôsmaci a deviataci sú opäť v škole. Mnohým sa nechcelo, boja sa skúšania Čítajte

Rady sa tvorili najmä pred holičstvami, obchodmi s oblečením, obchodmi s nábytkom, ale napríklad i pred hodinárstvom.

Okrem otvárania obchodov sa od pondelka uvoľnili opatrenia aj pri nosení rúšok.

Zložiť si rúško v exteriéri môžu ľudia vtedy, ak ostatní budú od nich vzdialení aspoň na päť metrov, alebo ak budú v skupinke ľudí, s ktorými žijú v jednej domácnosti.

V centre Prešova túto výnimku využili len niektorí, na rušných uliciach mala väčšina ľudí nasadený respirátor alebo rúško.

Ľudia vyrazili najčastejšie do obchodov s oblečením.

„Poobjednávala som si veľa vecí cez internet a, žiaľ, všetko som musela vracať kuriérom naspäť. Teraz idem vrátiť ďalšie oblečenie. Buď mi nesadla veľkosť, alebo sa nezhodovali produktové fotky s tým, čo mi prišlo. Ani nemôžem povedať, koľko vecí som musela takto vrátiť, lebo manžel by si to mohol prečítať,“ povedala nám so smiechom Monika s tým, že nakupovanie oblečenia cez internet ju prestalo baviť.