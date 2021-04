Polícia opäť preveruje prenájom areálu pre Technické služby. Turčanová nevidí dôvod

Po rokoch sa začína trestné stíhanie.

23. apr 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Polícia preveruje prenájom haly s areálom na Jesennej ulici v Prešove, ktorú využívajú Technické služby mesta Prešov (TSmP) na triedenie separovaného odpadu.

V roku 2017 vyšetrovateľ odmietol trestné stíhanie vo veci, avšak tento rok sa na základe pokynu prokurátora začalo trestné stíhanie.

Primátorka Andrea Turčanová (KDH) postup preverovala a nenašla pochybenia.

Poukazuje na iný problém.

Potrebovali halu na triedenie separovaného odpadu

Technické služby mesta Prešov si najprv prenajali a neskôr, aj po súhlase mestského zastupiteľstva, v septembri 2017 kúpili halu na Jesennej ulici od súkromníka.

Mestská firma tak rozšírila areál zberného dvora o susedné parcely s rozlohou vyše 11-tisíc metrov štvorcových.

Pozemky a stavby znalec ocenil pred schvaľovaním zastupiteľstva na takmer 2,5 milióna eur a kúpna cena sa ešte znížila o sumu nájmu za sedem mesiacov vo výške 126 000 eur.

Pôvodná ponuka súkromníka na predaj však bola viac ako 3 milióny eur, cena sa postupne znižovala po rokovaniach.

Technické služby mesta Prešov si medzitým tento priestor prenajímali už od 1. februára 2017. Areál potrebovali pre zvýšenie objemu triedenia odpadov.

„V roku 2016 sme oslovili mesto, že vzhľadom na zámery, príležitosti čerpania eurofondov a na očakávané zásadné zmeny v oblasti triedeného zberu potrebujeme priestory. A to také, ktoré by vyhovovali veľkosťou, aby sme kapacitne zvládli požiadavky, ktoré na nás budú legislatívne kladené. Spolu s mestom sme hľadali vhodný priestor. Nakoniec prišla informácia, že priamo v susedstve je areál, ktorý je možné nejakým spôsobom dostať do prenájmu, alebo prípadne bola reč aj o odkúpení,“ vysvetľoval poslancom v roku 2017 riaditeľ Technických služieb Milan Toth.

Cieľom kúpy susediaceho areálu bolo vytvorenie jedného priestorového a funkčného celku, ktorý umožní komplexné poskytovanie služieb.

Na nevýhodné podmienky poukázali poslanci aj kontrolór

Viacerí poslanci pri schvaľovaní odkúpenia areálu v septembri 2017 poukázali na to, že vzhľadom na znenie nájomnej zmluvy boli vystavení „vážnej dileme“.