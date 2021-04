Poslanci schválili memorandum. Extraligu v Prešove majú hrať aj naši odchovanci

Spustiť chcú verejné obstarávania.

29. apr 2021 o 15:12 Michal Ivan

PREŠOV. Prešovskí mestskí poslanci na stredajšom rokovaní zastupiteľstva rokovali o memorande o spolupráci pri zabezpečovaní hokejovej extraligy.

Tá by sa mala do mesta vrátiť po 23 rokoch už v najbližšej sezóne. V tíme by mali byť aj odchovanci z Prešova.

Memorandum schválili aj poslanci

„Účastníci tohto memoranda týmto vyjadrujú svoju vôľu vykonávať všetky potrebné úkony na to, aby sa v hokejovej sezóne 2021/2022 hrala na zimnom štadióne v Prešove (ICE Aréna) najvyššia hokejová súťaž v SR, a to Tipos Extraliga. Účastníci tohto memoranda zároveň deklarujú, že v prípade úspechu tohto projektu majú záujem na tom, aby bol tento projekt realizovaný aj v nasledujúcich hokejových sezónach,“ znie úvodné ustanovenie memoranda.

Po schválení memoranda mestskou radou putovalo aj na odsúhlasenie zastupiteľstvom. Poslanci v stredu v návrhu zahlasovali za mierne pozmenený text, ako schválila mestská rada.

„Vykomunikovalo sa správne nastavenie so správnou hlavičkou,“ povedal prednosta mestského úradu Ferdinand Exner.

Vypúšťal sa názov spoločnosti HC´05 Banská Bystrica a memorandum tak bude podpísané medzi mestom a fyzickými osobami.

Extraligu majú doviesť do Prešova Juraj Koval a Roman Porubský, ktorí sú zároveň členovia predstavenstva HC´05 Banská Bystrica.

Kto je majiteľom licencie?

Klub Banskej Bystrice sa však sťahovať do Prešova nebude. Pre Korzár to prednedávnom povedal Juraj Koval.

„Moja predstava je taká, že isto bude hrať HC´05 Banská Bystrica extraligu a máme záujem, aby hral extraligu aj Prešov,“ povedal Koval s tým, že k licencii sa zatiaľ vyjadrovať nebude.



Odkiaľ získajú extraligovú licenciu, to nezaznelo zatiaľ ani na zastupiteľstve.