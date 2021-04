Termíny dostávajú expresne aj tínedžeri. Analytici: Možno im systém pridáva 100 rokov

Starší sa však k Pfizeru nevedia dostať.

30. apr 2021 o 17:59 Michal Ivan

PREŠOV. Čakáreň na očkovanie je spustená už pre všetky vekové skupiny od 16 rokov.

Kým v Košiciach na termín mnohí ešte len čakajú, v Prešove ho tridsiatnikom pridelili v priebehu niekoľkých hodín.

V Bardejove zasa dostali okamžite termín na očkovanie vakcínou Pfizer aj tínedžeri.

Začali sa však ozývať aj starší, ktorí na očkovanie čakajú už niekoľko týždňov.

Odštartovala vakcinačná turistika

V Prešove sa vo veľkokapacitnom očkovacom centre počas najbližšieho víkendu bude očkovať len v sobotu 1. mája.

Pripravených je 2 826 dávok vakcíny AstraZeneca.

V sobotu zrejme príde do očkovacieho centra aj mnoho mladých.

„Vo štvrtok ráno som vyplnil formulár a čakal som, že termín dostanem niekedy koncom leta, ale už okolo pol dvanástej mi prišiel email a sms s tým, že sa mám prísť očkovať už najbližšiu sobotu večer. Ďalší môj známy, približne v mojom veku, dostal taktiež okamžite termín. Poznám však aj prípad, že o rok mladší sa prihlásil ešte predo mnou po polnoci a na termín stále čaká,“ hovorí 29-ročný Pavol Kušnír z obce Fintice pri Prešove.

Iná situácia je však v Košiciach, kde nikoho z jeho kolegov v rovnakom veku k očkovaniu zatiaľ neprizvali.

„Ľudia, ktorí sa prihlásili z Košíc do Prešova, tak dostali termíny skôr ako tí, ktorí sa registrovali len do Košíc. Pravdepodobne to súvisí s lokalitou,“ vraví Pavol.

„Registrovaný som v Košiciach, keďže tu bývam, ale asi sa prihlásim aj do Prešova,“ uvažuje 31-ročný Peter z Košíc.

Nedávno sa do Prešova prišla očkovať aj moderátorka Adela Vinczeová, keďže na východe jej termín pridelili skôr ako v Bratislave.

Podobných prípadov cestovania na východné Slovensko je viacero.

Mladí už majú termíny aj na Pfizer, starší čakajú