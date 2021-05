Investigatívna novinárka Pavla Holcová: Z odchodu Penty mám veľkú radosť

Rozsudok o Kočnerovi jej zlomil srdce.

7. máj 2021 o 0:00 Michal Frank

GREGOROVCE. Súčasťou tohoročného spomienkového Koncertu pre Jána a Martinu v Gregorovciach (okres Prešov) bola aj diskusia.

Podujatie sa konalo pri príležitosti výročia neuskutočnenej svadby zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Medzi hosťami diskusie, ktorá bola s koncertom prenášaná online, bola česká investigatívna novinárka Pavla Holcová.

Viac o situácii v médiách po vražde, ktorá otriasla nielen Slovenskom, povedala šéfka Českého centra pro investigativní žurnalistiku v rozhovore pre Korzár.

Ako vnímate túto aktivitu, ktorá sa v Gregorovciach pravidelne organizuje?

„Myslím si, že je nesmierne dôležité si to stále pripomínať. Bolo by veľmi zlé, keby sa na ich príbeh a na ich obetu zabudlo."

Vy ste Jána Kuciaka poznali. Radil sa a spolupracoval s vami. Určite ste na to odpovedali stokrát, ale teraz sa hodí opýtať sa na to, čo vám preblyslo hlavou v momente, keď ste sa o vražde dozvedeli?

„Ráno, akurát keď som odchádzala do práce, mi volal Janov editor z Aktualít, že sa mám posadiť a že má veľmi zlé správy. Povedal mi, že Jano spolu s Martinou boli zavraždení a že si mám okamžite požiadať o pridelenie policajnej ochrany. Vôbec som vlastne nevedela, ako sa to robí, ako sa žiada o policajnú ochranu, tak som ešte išla do práce a až možno po hodine mi reálne došlo, čo to vlastne znamená.“

Potom ste sledovali vyšetrovanie a hlavne súd a verdikt, ktorý bol, aký bol. Súd oslobodil Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú, ktorí boli podľa obžaloby objednávateľmi vraždy. Ako ste to vnímali?