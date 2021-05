Protestsong Zviera k nej prišiel sám a hneď ho aj zahrala. Nina Rosa spievala v Gregorovciach

Pripomenula si pamiatku Jána a Martiny.

9. máj 2021 o 0:00 Michal Frank

GREGOROVCE. Slovenská speváčka a huslistka Nina Marinová žije v Prahe, kde založila oceňovanú formáciu Nina Rosa.

Práve Nina Rosa bola jednou z účinkujúcich na Koncerte pre Jána a Martinu v Gregorovciach (okres Prešov).

Koncert, ktorý pripomína výročie neuskutočneného sobáša zavraždenej dvojice mladých ľudí, bol tento rok opäť prenášaný pre sprísnené opatrenia online.

Nina Marinová vystúpila ako Nina Rosa sama, bez spoluhráčov, ale jej vystúpenie bolo mimoriadne silné. Zvlášť záverečný protestsong Zviera venovaný práve Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

Viac prezradila táto úspešná umelkyňa v rozhovore pre Korzár.

Zaujala nás posledná skladba. Vznikla ako bezprostredná reakcia na udalosti, ktoré sa stali?

„Bolo to presne tak, ako keď niektorí ľudia hovoria, že k nim prišla nejaká pesnička alebo nejaké dielo. Nevedela som si to predtým predstaviť. Vzniklo to tak, že po Slovensku a svete boli protesty Za slušné Slovensko po vražde Martiny a Jána a ja som, keďže žijem v Prahe, na tých protestoch vystupovala. Hovorila som so svojou maminou a ona povedala, že no ale čo tam budeš najbližšie hrať? Hodilo by sa tam niečo vhodnejšie, pri tej situácii. Protest bol poobede, hovorila som, že za dnešné ráno asi nič nenapíšem. A tá pesnička ku mne prišla a rovno v ten deň som ju hrala.“

Hráte ju len pri takýchto príležitostiach, ako je teraz, alebo je to bežná súčasť vášho repertoáru?

„Hrala som ju iba na protestoch a teraz.“

Dosť sa vymyká z toho, čo sme mali možnosť počuť.

„Áno. Dosť sa vymyká z repertoáru.“

Aj ten text je taký až naštvane punkový.

„Vznikol fakt z tej emócie, že už to prekonalo všetky medze, že sme na Slovensku zvyknutí, že korupcia je všade, ale že to vlastne nie je až také škodlivé a je to považované za bežný jav. A pri tej vražde sme si mohli všetci uvedomiť, akú strašnú hĺbku to má a pokiaľ s tým niečo neurobíme, tak nám to prerastie cez hlavu. Protesty podľa mňa boli zlomový bod, pretože ak by sa nevzoprel celý národ, ktovie, kde by sme dnes boli, a ako sme sa už neskôr dozvedeli, tá vražda nebola posledná plánovaná.“

Tu v Gregorovciach ste sa ocitli ako? Predpokladáme, že ste nezaváhali, keď prišla pozvánka od Miša Kaščáka, keďže ste vystupovali aj na pražských protestoch.