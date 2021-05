Seniori z Raslavíc mali v obci sviatok, stretli sa v kultúrnom dome. Prišli ich pichnúť

V Bardejove je ďalšie očkovacie centrum.

8. máj 2021 o 15:52 TASR

RASLAVICE, HANUŠOVCE NAD TOPĽOU, SPIŠSKÉ PODHRADIE, BARDEJOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v sobotu spustil výjazdovú očkovaciu službu.

Týka sa obcí, kde je výrazný dopyt po očkovaní starších a zdravotne znevýhodnených osôb, ktorí majú sťaženú dostupnosť do najbližších očkovacích centier.

PSK novú službu sprístupňuje v spolupráci s miestnymi samosprávami.

Pilotné mobilné očkovanie v sobotu prebiehalo v obciach Raslavice, Hanušovce nad Topľou a Spišské Podhradie, v nedeľu (9. 5.) je to Liptovská Teplička a Lemešany.

Doma je to lepšie

"Reagovali sme ako pri testovaní. Jednoducho prišla možnosť, že môžeme, tak sme to spustili. Privítali sme to a sme veľmi vďační, že taká možnosť je. Záujem je, by som povedal, tak 50 na 50, čiže je to asi 70 dôchodcov a potom sme dopĺňali aj sprievodom, lebo nie všetci mohli prísť sami, takže sú tu aj mladšie ročníky," opísal sviatočnú sobotu v obci starosta Raslavíc Marek Rakoš (KDH, NOVA).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako doplnil, aj keď ľudia majú z očkovania obavy, tým, že je to v domácom prostredí, je to pre nich jednoduchšie. Nájdu sa podľa neho i takí, ktorí o očkovanie nemajú záujem.

"Myslím si, že ich nie je veľa. Čo sme zisťovali a máme urobený prieskum, tak väčšina už je aj zaočkovaná," skonštatoval Rákoš. Samotné očkovanie v obciach prebieha skupinovo i individuálne a zabezpečujú ho tri mobilné tímy.

V kultúrnom dome

"Predpoludním očkujeme ľudí napríklad ako tu v kultúrnom dome a popoludní vychádzame k ľuďom, ktorí sú pripútaní či už na invalidný vozík alebo lôžko. Chceme takto zaočkovať čo najväčšie množstvo ľudí. Každý deň máme v jednej obci v pláne zaočkovať okolo 100 ľudí. Všetky miesta, ktoré sme dali k dispozícii, boli zaplnené," povedal predseda PSK Milan Majerský (KDH) počas návštevy obce Raslavice.

"V rámci kraja nás oslovilo na túto formu očkovania okolo 300 obcí a rádovo sa to pohybovalo niekde okolo 10 000 až 12 000 osôb. Urobíme si na týždennej báze harmonogram a budeme takto pokračovať každý víkend. Je rezervovaná pre tento typ výjazdového očkovania vakcína od Pfizer/BioNTech," dodal vedúci odboru zdravotníctva PSK Jozef Tekáč.

Nové centrum v Bardejove

K už fungujúcim veľkokapacitným očkovacím centrám (VKOC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove, Poprade, Humennom a Starej Ľubovni pribudlo v sobotu nové centrum v Bardejove.

Ako uviedol župan Majerský, kraj využíva všetky spôsoby, ako zlepšiť dostupnosť ľudí k očkovaniu. Verí, že takto spoločným úsilím sa podarí podstatne zvýšiť zaočkovanosť obyvateľov kraja vrátane najohrozenejších skupín občanov, ktorí sa zatiaľ k vakcíne nedostali.

"Dnes tu máme zakontrahovaných 1 100 vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech. Ľudia čakajú v radoch, registrujú sa, verím, že to bude naplnené do večera. Dôležité je pre nás, že máme okrem Bardejova spustené už dlhodobo Poprad, Humenné, Prešov a Starú Ľubovňu. Jednorazové VKOC zriadime, predpokladám, podľa predbežných našich dohovorov zrejme v Medzilaborciach a možno ešte v iných menších mestách alebo menších okresoch, aby sme vyšli ľuďom v ústrety," uviedol v Bardejove Majerský.

"Lokalizáciu VKOC sme určovali podľa počtu obyvateľov v danom regióne, podľa časovej dostupnosti a podľa cestnej infraštruktúry. Bardejovské centrum je posledné, ktoré otvára PSK ako trvalé VKOC. Jeho otvorenie bolo plánované na otvorenie 17. apríla, avšak v tom čase sme nemali dostatok vakcín," doplnil Tekáč.

Počas víkendu a najbližších dní je kraj pripravený zaočkovať minimálne 13 700 záujemcov. PSK vo svojich veľkokapacitných centrách doposiaľ zaočkoval viac ako 56 000 ľudí.