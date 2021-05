Policajt zo Svidníka študuje za animátora voľnočasových aktivít a má kurióznu záľubu

Ponocuje pre ňu s nanukovými paličkami.

9. máj 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

Ján Biroš si doma po večeroch vyrobil do školy kópiu chrámu. (Zdroj: FB Polícia SR)

SVIDNÍK. Dopravný policajt zo Svidníka Ján Biroš si popri policajnej práci našiel netradičnú záľubu.

Po večeroch doma zhotovil identickú maketu jednej z najcennejších historických pamiatok svidníckeho regiónu - dreveného kostola sv. Mikuláša v Bodružali.

Od roku 2008 je tento chrám zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Študuje za animátora voľnočasových aktivít

O kurióznom hobby svojho príslušníka informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že Ján popri policajnej práci študuje na vysokej škole odbor animátor voľnočasových aktivít a práve vďaka tomu sa pustil do výroby makety.

„Dostali sme za úlohu vyrobiť niečo, čo by bolo zaujímavé a prezentujúce región, z ktorého pochádzame. Ja som si vybral drevenú cerkov v Bodružali, pretože ma zaujala a povedal som si, že vyrobím jej zmenšenú kópiu,“ povedal Biroš.

Ako dopravný policajt pozná cesty v regióne, a teda ani tá cez obec Bodružal nie je výnimkou. Okolo dreveného chrámu sv. Mikuláša už prechádzal viackrát.

Na začiatku vraj vôbec nevedel, ako sa do toho pustiť, a improvizoval. Našiel rôzne fotografie na internete i videá a podľa jedného konkrétneho záberu začal vyrábať.

Všetko si prispôsoboval tak, aby to sedelo. Napokon má maketa dĺžku 60 centimetrov, široká je 30 a vysoká 50 centimetrov.

Cez internet si objednal nanukové paličky

„Vyrábal som ju zo všetkého, čo som doma našiel. Inak som ani nemohol, pretože bol prísny lockdown, keď som sa do toho pustil. Obchody boli pozatvárané, tak akurát som si cez internet objednal nanukové paličky a inak som používal len materiál, ktorý som našiel doma. Staré police, špajle, na povale som našiel aj staré garniže, preglejky, no a s taviacou pištoľou som k sebe lepil kúsok po kúsku. Vždy po večeroch, niekedy aj do druhej v noci,“ opísal.

Dodal, že práca policajta je psychicky dosť náročná a pri výrobe makety sa preto dobre odreagoval. „Chytilo ma to a chystám sa na ďalšie dielka...“ prezradil.