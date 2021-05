Plán výstavby ciest počíta aj s východným Slovenskom. Peňazí je však málo

Petičiari žiadajú výstavbu celej R4.

14. máj 2021 o 0:00 Michal Ivan

Výstavba druhej etapy R4 odbremení sídlisko Sekčov od tranzitnej dopravy. Podľa plánov by mal byť celý severný obchvat dokončený v roku 2026. (Zdroj: Michal Ivan)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Do harmonogramu výstavby na najbližšie roky sa dostali aj cesty z východného Slovenska.

Dokončiť a začať stavať sa majú diaľničný úsek D1, úseky rýchlostných ciest R4 a R2, ale aj cesty prvých tried.

Prešovčania sa tešia najmä z pokračovania druhej etapy R4, ktorá je krátko pred vyhlásením verejnej súťaže. Dokončenie tohto úseku má definitívne odbremeniť najväčšie prešovské sídlisko od tranzitnej nákladnej dopravy.

Petičiari však žiadajú výstavbu celej R4 až po hranice s Poľskom, čo požadovali aj na ministerstve dopravy.

Pripravený harmonogram

V stredu predložil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na rokovanie vlády Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry, ktorý vláda vzala na vedomie s pripomienkami.

Harmonogram podľa rezortu dopravy rieši najakútnejšie potreby budovania cestnej infraštruktúry.

Medzi tie zahŕňa dokončenie rozostavaných alebo rozsúťažených stavieb, dokončenie najprioritnejších úsekov D1 do Košíc a D3 na Kysuciach a stabilizáciu cestného hospodárstva na cestách prvej triedy.

Zo zoznamu vyše 100 stavieb zaradených do priorizácie v roku 2020 sa v najbližších rokoch 2021 až 2028 podľa harmonogramu do výstavby dostane menej než 20 %.

„Už nebude možné, tak ako v minulosti, len tak plano sľubovať v predvolebných kampaniach, že my vám postavíme obchvat tu a diaľnicu tu, lebo ten dokument jasne hovorí o tom, že to asi reálne nie je," povedal Doležal na brífingu s tým, že dokument má výhľad na desať rokov vpred.

Hlavným limitujúcim faktorom je nastavenie rámca 0,8 % HDP pre investície do cestnej infraštruktúry štátu, pričom pri zvýšení napr. na 1,1 % by bolo podľa ministerstva možné do realizácie pripravovať o zhruba 20 až 25 úsekov navyše.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pri vypracovaní materiálu úzko spolupracovalo s Útvarom hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR.

Rozostavané projekty na východe

Najbližšie štyri roky sa podľa ministra do výstavby nedostanú nové úseky, až na niektoré výnimky.

Pokračovať sa má hlavne s rozostavanými stavbami a stavbami, ktoré sú vo vysokom štádiu prípravy a rozpracovania.

A čo je v pláne na východe?