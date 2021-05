Obnova Šarišskej galérie je po šiestich rokoch ukončená. Po kolaudácii zmení názov

Počas prác objavili pec i sídlo hrobára.

14. máj 2021 o 13:27 TASR

PREŠOV. Obnova priestorov Šarišskej galérie na Hlavnej ulici v Prešove si vyžiadala náklady približne tri milióny eur s DPH.

Ide o tri meštianske domy.

Podľa riaditeľa Rudolfa Dupkalu s opravou začal Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ galérie v roku 2015 na základe jeho podnetu.

Autormi projektu sú architekti Marián Pitka a Karol Gregor.

„My sme boli ako prihliadajúci, keďže nám v čase začiatku rekonštrukcie PSK ako zriaďovateľ odňal zo správy majetok. Celý proces bol v rukách Úradu PSK, Agentúry regionálneho rozvoja PSK a spoločnosti Euro-Building," uviedol Dupkala.

Galéria zmení názov

Súčasťou obnovených priestorov je podľa jeho slov aj veľká kultúrno-spoločenská sála, ktorá bude slúžiť na rôzne typy podujatí, ako sú konferencie, krsty kníh, CD, prípadne vystúpenia divadiel menších formátov.

„Na svoje si prídu milovníci divadla, hudby, spevu, tanca a výtvarného umenia. Sme jedinou budovou, ktorá má oficiálne pamiatkovým úradom schválenú open-air terasu. Môžeme ju využívať na činnosť kaviarne a čitárne. Rovnako budeme bezbariérovou galériou. To znamená, že už aj hendikepovaní ľudia sa dostanú do výstavných priestorov," priblížil Dupkala s tým, že kolaudácia by mala byť v júni.

Následne 15 dní po nej sa zmení názov Šarišskej galérie na Krajskú galériu v Prešove.

Rozhodli o tom krajskí poslanci.

Nové objavy

Ako ďalej povedal, v rámci rekonštrukcie pribudlo v galérii i nové schodisko s výťahom a výťahovou šachtou.

„Počas jej výstavby bola objavená jedna z najstarších studní v Prešove. Archeológovia tu objavili tiež jednu z prvých pecí, v ktorej sa pálili keramické džbány a dózy. Boli objavené aj priestory, v ktorých viac ako 200 rokov sídlil mestský hrobár. Na stenách sú stále viditeľné pozostatky čiernej farby, ktorá sa používala pri cínovaní truhiel," povedal Dupkala a doplnil, že v rámci obnovy vznikla aj nová reštaurátorská dielňa a priestor na prácu s verejnosťou.

„Časť projektu vo výške takmer milión eur bola financovaná z Regionálneho operačného programu (ROP) v rámci ministerstva pôdohospodárstva. Projekt sme podali v roku 2014. Zvyšnú časť financoval PSK, ktorý si vzal úver od Európskej investičnej banky, z ktorého časť išla pre Šarišskú galériu," dodal riaditeľ.