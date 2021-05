Vo Víťazi je v potoku opäť spúšť, starosta už rómskej hliadke neverí

Proti sebe stoja on a občianske združenie.

19. máj 2021 o 0:00 Lenka Haniková

VÍŤAZ. V Dolinskom potoku v okolí tamojšej rómskej osady, ktorý tečie z Víťaza do Kluknavy a následne do Hornádu, bolo v posledných dňoch množstvo odpadu.

Nie je to však zriedkavý výjav. Ľudia vo Víťazi, ale aj v Kluknave, sú už zvyknutí na to, že v potoku je hodené oblečenie, na kríku visia nohavice alebo sú tam kusy nábytku.

Rôzne predmety našlo aj na poslednej víkendovej brigáde asi 20 obyvateľov Víťaza, ktorí každoročne na jar upratujú okolie potoka.

„Dávame preč to, čo sa sem z osady dostane. Nahádžu to, my to spraceme. Budeme to robiť donekonečna,“ opisuje starosta Víťaza Ján Baloga (KDH).

Pre ilustráciu, ako sa na riešenie neporiadku z osád v tejto časti krajiny pozerajú na úrade, poslúži odpoveď na otázku, ako by sa dal problém s množstvom odpadu v okolí riešiť: „Skúste niečo navrhnúť“.

Smeti väčšinou mimo nádob

V úrade je starosta Víťaza len druhé volebné obdobie, ale pamätá si niekoľko snáh o to, aby sa miestni v osadách naučili odpad hádzať do košov. Oficiálne ich tam býva 150, neoficiálne ďalších 150.