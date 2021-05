Vyliate toky v Prešove skomplikovali dopravu

Zaplavilo viaceré cesty, spadol aj strom.

18. máj 2021 o 14:55 SITA

PREŠOV. Mesto Prešov riešilo v utorok už od ranných hodín situáciu so zvýšeným stavom hladín riek a potokov, ktoré prechádzajú jeho územím.

V teréne boli členovia dobrovoľného hasičského zboru aj prešovská mestská polícia.

Mesto však do popoludnia žiadny stupeň povodňovej aktivity nevyhlásilo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zaplavené cesty aj spadnutý strom

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, mestskí policajti od rána nepretržite kontrolovali hladiny všetkých vodných tokov na území mesta, teda riek Torysa a Sekčov, Švábskeho potoka a Teriakovského potoka.

Súvisiaci článok Na východe bojujú s povodňami, zaplavilo pivnice, domy aj ulice Čítajte

V lokalitách, kde voda zaplavila cestu, prípadne sa vyliala mimo koryta, zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

„Hasiči zasahujú na Rúrkach, aj pri železničnom podjazde na Jilemnického ulici. V lokalite Vydumanec čiastočne zatopilo pozemky pri rodinných domoch a pivničné priestory niekoľkých domov. Na Palárikovej ulici spadol strom, v dôsledku čoho bola neprejazdná časť komunikácie,“ informovala Šitárová v utorok popoludní s tým, že strom už odstránili hasiči.

„Momentálne nie je potrebné na území mesta Prešov vyhlásiť stupeň povodňovej aktivity. Ďalší postup však bude závisieť od vývoja počasia,“ dodala.

Záplavy upravili trasy hromadnej dopravy

Súvisiaci článok Na východe výdatne prší, hrozia povodne Čítajte

Dopravný podnik mesta Prešov zároveň upozornil cestujúcich, že z dôvodu zvýšenej hladiny rieky Sekčov a neprejazdnej cesty vo Finticiach premávala linka 21 po upravenej trase a bola rozdelená na dve časti: oblasť mesta a Nižnej Šebastovej obsluhoval jeden autobus, oblasť Fintíc cez Kapušany obsluhoval druhý autobus.

„Prestup cestujúcich z linky 21 do oblasti Išľa smerom do Fintíc je zabezpečený na zastávke Vranovská. Cestujúci smerujúci z mesta do Fintíc nemusia prestupovať. V smere z Fintíc do mesta je možné prestúpiť na iné linky na zastávke Vranovská. Vodiči autobusov budú cestujúcich informovať o prestupe,“ informovala popoludní Šitárová.

Z dôvodu neprejazdnej cestnej komunikácie na Kútoch a Surdoku, kde bola takisto zvýšená hladina rieky Sekčov, premávala linka 41 po skrátenej trase, len po zastávku Koryto.