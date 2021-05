R4 potrebujeme dostavať až k poľskej hranici, reaguje Majerský na plán výstavby

Neupauer: Roky čakáme na obchvat.

21. máj 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOVSKÝ KRAJ. Ministerstvo dopravy a výstavby nedávno zverejnilo harmonogram výstavby ciest. Sú v ňom spísané cestné komunikácie, ktoré sa majú v nasledujúcich rokoch stavať, prípadne dokončiť.

Pre Prešov to znamená, že by sa do niekoľkých rokov mohla nadobro odkloniť tranzitná nákladná doprava zo sídliska Sekčov.

Podľa viceprimátora Prešova Pavla Neupauera (KDH) cesty v Prešove nie sú na aktuálnu dopravnú záťaž stavané a vozidlá ich tak poškodzujú.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH) dokumentu vyčíta, že sa v ňom nevenuje dostatočná pozornosť úsekom R4.

Cesty v Prešovskom kraji

Ministerstvo určilo poradie, aké majú cesty na celom Slovensku. Vychádzalo pritom z dát o dopravnej intenzite a zo strategických zámerov v regiónoch.