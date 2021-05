V prešovskom zariadení pre seniorov zriadili návštevný domček

Klienti sa v ňom bezpečne stretnú s blízkymi.

PREŠOV. Klienti Zariadenia pre seniorov (ZpS) Harmónia v prešovskej mestskej časti Cemjata sa so svojimi blízkymi môžu po novom stretnúť i v návštevnom domčeku.

Ide o unimobunku s dvomi samostatnými priestormi, ktoré sú predelené sklom a prepojené audiozariadením.

„Naši klienti bývajú v šiestich domčekoch. Počas pandémie ochorenia covid-19 nás to v podstate zachránilo a boli sme vo výhode, pretože len v dvoch domčekoch sa ochorenie vyskytlo, ostatných sme uchránili. Na druhej strane je problém v šiestich domčekoch vytvoriť pre návštevy šesť samostatných návštevných miestností, okrem toho nejakú izolačnú miestnosť a hosťovskú," uviedol riaditeľ ZpS Harmónia Dušan Demčák, ktorý projekt víta.

Bezpečné stretnutia

Ako povedal, v domčeku sa môžu uskutočniť bezpečné stretnutie i v prípade návštev, pri ktorých nevedia, kde boli, alebo majú starší test na ochorenie covid-19.

Úplne zakázané návštevy mali tri mesiace. V súčasnosti sa môžu príbuzní alebo známi nahlásiť prostredníctvom webstránky a návšteva bude v exteriéri alebo v jedálni. Celkovo majú v zariadení kapacitu 122 klientov, v súčasnosti ich majú 118.

Podľa primátorky Prešova Andrey Turčanovej (KDH) odlúčenie od príbuzných z dôvodu pandémie niesli seniori veľmi ťažko.

„Mnohí, ktorí ochoreli a, žiaľ, nedožili sa ani uzdravenia, nemali ani šancu rozlúčiť sa so svojimi príbuznými. Myslím si, že keď každé zariadenie bude mať takýto domček, tak či to bude len obyčajná chrípková epidémia alebo nejaká iná, tak umožní, aby klienti ostali v kontakte so svojimi najbližšími. A to je veľmi dôležité," skonštatovala Turčanová.

Využitie aj po pandémii

„Neviem, kto to ako myslel, ale zo zdravotného hľadiska je to výborné. Musíme byť opatrní vzhľadom na to, čo nás postihuje," povedal 83-ročný Ladislav Dobrovič po návšteve domčeka.

Inštitút aktívneho bývania, ktorý je autorom projektu, chce inšpirovať ďalších zástupcov pobytových zariadení.

„Vďaka regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme navrhli priestor, ktorý spĺňa všetky podmienky na to, aby nedošlo k vzájomnej kontaminácii a prenosu ochorenia," vysvetlil Marián Bača z Inštitútu aktívneho bývania s tým, že po skončení pandémie je možné priestor využiť na návštevy alebo rôzne terapie.