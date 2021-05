Nespravila štátnice, ďalšie ju stáli 850 eur. Škola: Nerobíme to pre peniaze, len trochu

Niekde sa neplatí, inde áno, ale menej.

29. máj 2021 o 0:00 Lenka Haniková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO, TRNAVA. Nikola v minulom akademickom roku neuspela na riadnom termíne magisterských štátnic.

Keďže fakulta, na ktorej študovala, neumožňuje zadarmo opravný termín v auguste, musela si zaplatiť nadštandardný rok štúdia, aby mala na opravné štátnice nárok.

Tie absolvovala v januári a priplatila si za ne 850 eur.

„Pre niekoho je to normálna suma, no pre mňa to bol dosť problém, nakoľko je to dvojmesačný plat mojej mamky. Od neúspešných štátnic som si hľadala robotu, no podarilo sa mi to až v novembri,“ opisuje Prešovčanka.

Záverečnú skúšku skladala v Trnave na Univerzite svätého Cyrila a Metoda (UCM) na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) v júni 2020.

Aj tento rok si niektorí študenti, ktorí neuspeli na štátniciach, za opravné štátnice riadne priplatia.

Zo zákona nemusí školné za predĺženie štúdia platiť len študent, ktorý sa zúčastnil napríklad Erasmu alebo v predchádzajúcom roku poberal sociálne štipendium.

Bakalárov skúšajú aj dva týždne