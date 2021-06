Turčanová a Remeta rokovali, ako zachrániť futbalový klub v Prešove. Možnosti sú iba dve

Už majú len tri týždne, rozhodnú poslanci.

2. jún 2021 o 11:10 Michal Ivan

PREŠOV. Miroslav Remeta už nechce ďalej financovať činnosť futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov.

Na utorkovom valnom zhromaždení bol prerokovaný aj bod programu o ukončení športovej činnosti.

Rokovania sa zúčastnila primátorka mesta Prešov Andrea Tučanová (KDH).

V hre sú dve alternatívy a o osude najstaršieho futbalového klubu na Slovensku sa rozhodne v najbližších týždňoch.

Primátorka už zháňa sponzorov.

Nového partnera nenašiel

Ešte v lete minulého roka predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti 1. FC Tatran, a. s., Miroslav Remeta ponúkol mestu Prešov na predaj väčšinový podiel akcií za jedno euro.

Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí schválilo zámer kúpy, avšak až po vykonaní hĺbkového ekonomického a právneho auditu.

Na jeho priebehu sa však mesto s Remetom nevedeli dohodnúť.

Po roku preto zasadalo valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bolo aj ukončenie športovej činnosti klubu 1. FC Tatran.

Rozhodnutie, že hlavný akcionár po pätnástich rokoch nebude ďalej podporovať futbal, oznámil Remeta ešte pred rokom.

Náklady na chod klubu spolu s mládežou a prevádzkou štadióna sa majú podľa jeho slov pohybovať na úrovni 800-tisíc až jeden milión eur ročne.

„Po roku snahy sme nenašli nejakého partnera, ktorý by nás nahradil v spoločnosti. Rokovali sme so zahraničnými aj lokálnymi partnermi. Ak by mi niekto preukázal financovanie jednoročného rozpočtu, tak im 1. FC Tatran odovzdám, ale nikto taký sa nenašiel,“ povedal Remeta.

Remeta: Svitla nádej

Valného zhromaždenia sa v utorok zúčastnila priamo primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).