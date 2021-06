Niekdajšia hovorkyňa prišla o štyri deti. Dnes pomáha rodičom predčasniatok

Najväčším šťastím manželov je ich synček.

12. jún 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Zažili si strastiplnú cestu za vytúženým dieťaťom. Mário prišiel na svet predčasne, v 27. týždni. Na rozdiel od svojej dvojičky Marka prežil a dnes svojim rodičom robí obrovskú radosť.

„Máriovi sa darí veľmi dobre. Má dva a pol roka, je to naše živé striebro, živé zlato.

Je úžasné dieťa a každý deň s ním je pre nás zázrakom a on je dôkazom toho, že o šťastie v živote sa oplatí bojovať a že zázraky sa dejú,“ hovorí jeho mama Veronika Kmetóny Gazdová.

Veroniku si Prešovčania pamätajú ako hovorkyňu mesta, pôsobila aj na akademickej pôde.

V súčasnosti je na rodičovskej s vytúženým synom a spolupracuje so združením Malíček, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom.

Sama s manželom si prešla obrovskými traumami. O citlivých veciach už dnes hovorí otvorene a snaží sa pomáhať rodičom, ktorí zažívajú niečo podobné.

Prešla si dlhú cestu za bábätkom

„Zvnútra nemocnice je to ťažké opísať, čo sa po predčasnom pôrode deje a zvonku je to ťažké pochopiť. Preto vravíme, kto nezažil, nepochopí a kto prežil, nezabudne,“ pripúšťa, že nie vždy to tak bolo.

„Po strate nášho prvého bábätka sa nám zastavil život. Bola to neuveriteľná rana. Po istom čase sme sa stretávali s našimi priateľmi, ktorí nám po tejto skúsenosti odkryli ich rodinný príbeh. To, že sa s nami podelili o svoje prežívanie, nám pomohlo v tom našom. Preto som sa aj ja rozhodla podieľať sa na činnosti občianskeho združenia Malíček a pomáhať ďalej rodičom, či už po predčasnom pôrode, alebo aj po strate dieťatka.“

O prvé dieťa prišli pred ôsmimi rokmi.