V Prešove začali stavať cyklistický dirtpark. Je za tým Troliga

Chystá aj skejtpark, na zimný štadión si netrúfne.

17. jún 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Na Sídlisku III vyrastá nový dirtpark určený pre cyklistov. Nové športovisko bude vedľa hokejbalovej plochy, na ktorej chcel svojho času postaviť Marián Troliga zimný štadión.

Pred troma rokmi, krátko po ohlásení tohto zámeru, tragicky zahynul po páde vrtuľníka.

Nové športovisko pripravuje dnes jeho syn Tomáš.

Otvorený pre verejnosť

„Stretli sme sa takí ľudia, ktorí chcú niečo tvoriť a niečo po sebe zanechať, ako hovoril môj otec. Spojil som sa s Lukášom Dorošom a ďalšími cyklistami a začali sme rozmýšľať, čo s tým,“ vraví Tomáš Troliga s tým, že celý areál bude prístupný verejnosti bezplatne.

Mladí cyklisti sa tam budú môcť dosýta vyblázniť.

„Je to pre mladých cyklistov, ktorí sa nechcú len voziť, ale chcú trošku vystrájať. Tak si prídu poskákať. Ide o to, že bicykel treba dostať do vzduchu. Buď len čisto skákať, alebo predvádzať rôzne triky, saltá a podobne,“ opisuje pre Korzár nové športovisko Roman Pichnarčík, ktorý ho dizajnuje a dohliada na stavebné práce.