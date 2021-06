Do Prešova sa vracia hokejová extraliga po 23 rokoch. Licencia sa sťahuje z Detvy

Koučom HC 21 Prešov bude Ernest Bokroš.

17. jún 2021 o 20:39 Michal Ivan

PREŠOV. V Prešove vo štvrtok oficiálne oznámili vznik nového hokejového klubu, ktorý najbližšiu extraligovú sezónu odohrá na prešovskom zimnom štadióne.

Licencia prichádza z Detvy. Predstavili už aj prvé mená.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z Detvy do Prešova

Súvisiaci článok Memorandum o extralige v Prešove ešte nepodpísali. Koval: Všetko pokračuje v poriadku Čítajte

V meste Prešov vzniká nový hokejový extraligový klub s názvom HC 21 Prešov.

V metropole Šariša sa tak po 23 rokoch opäť bude hrať najvyššia hokejová súťaž.

„S radosťou oznamujem, že po 23 rokov sa do Prešova v roku 2021 vráti extraliga. Myslím, že Prešov si to zaslúži už aj preto, že sme dva roky rekonštruovali štadión. Nehralo sa a hokej ako keby odišiel do zabudnutia. Nový štart a rovno v extralige je niečo, čo Prešov zažije po dlhej dobe. Verím, že to nadšenie nebudem zdieľať len ja, ale aj široká verejnosť,“ povedala primátorka Andrea Turčanová (KDH).