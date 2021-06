Premiér Heger si na východe pozrel očkovanie výjazdovou službou

Ľuďom treba vysvetliť, aby sa nebáli, povedal.

ŠIROKÉ. Obecné očkovacie centrum, ktoré v kultúrnom dome v obci Široké (okres Prešov) zriadila výjazdová očkovacia služba Prešovského samosprávneho kraja (PSK), navštívil premiér Eduard Heger (OĽaNO).

V piatok tam plánujú zaočkovať približne 150 ľudí druhou dávkou vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech proti ochoreniu covid-19. Následne sa očkovací tím presunie do obce Chminianska Nová Ves.

„Som veľmi rád, že naďalej funguje spolupráca medzi štátom a samosprávami. Potrebujeme v tomto, samozrejme, pridávať, pretože vidíme, že práve touto spoluprácou dokážeme prísť s očkovaním omnoho bližšie k ľuďom. Očkovanie je jediná najúčinnejšia zbraň proti vírusu," uviedol Heger.

Doplnil, že kampaň, ktorá má motivovať ľudí na očkovanie, sa aktuálne uskutočňuje. Ľuďom je podľa neho potrebné vysvetliť, aby sa nebáli.

Výjazdová očkovacia služba PSK už navštívila 100 obcí. Podľa predsedu PSK Milana Majerského ide o príklad dobrej spolupráce VÚC a miest a obcí.

„Výjazd má svoje plusy, lebo ľudia sami medzi sebou sú si reklamou a propagáciou toho, že očkovanie má svoj zmysel a chráni jednak ich a ich okolie. Hodnotím to veľmi dobre. Mínusy, aj keď boli nejaké, veľmi rýchlo sme ich dokázali v spolupráci so starostami odstrániť," skonštatoval.

Záujem o Sputnik V nie je

V kraji doteraz zaočkovali viac ako 135 000 osôb, z toho výjazdovo viac ako 7 500 osôb.

„Čo sa týka záujmu o očkovanie, pomaličky klesá. Zhruba do polovice júla budeme preočkovávať druhé dávky od AstraZenecy. Druhé dávky vakcínou od Pfizer/BioNTech preočkovávame tak, ako sa má, po štyroch týždňoch," uviedol vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK Jozef Tekáč.

Vakcína Sputnik V bola minulú nedeľu v bardejovskom veľkokapacitnom očkovacom centre podaná 656 ľuďom. Počas nasledujúceho víkendu ostane centrum podľa Tekáčových slov pre nízky záujem o spomenutú vakcínu zatvorené.

Očkovanie u obvodných lekárov

Podľa predsedu vlády Hegera bude ďalším krokom v boji proti pandémii očkovanie v ambulanciách. Vakcíny by sa k ľuďom mohli dostať prostredníctvom obvodných lekárov začiatkom budúceho mesiaca.



„Ľudia poznajú svojho lekára, dôverujú mu a myslím, že práve títo lekári vedia omnoho lepšie vysvetliť pacientom, ktorých poznajú, čo môžu od očkovania očakávať, vedia to správne načasovať,“ povedal. Z tohto pohľadu je to podľa jeho slov dôležitý a správny krok.