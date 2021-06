Vatikán upozornil Turčanovú, že o návšteve pápeža porušila protokol

Primátorka prezradila viac, ako mala.

19. jún 2021 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Celé Slovensko netrpezlivo čaká na oficiálne oznámenie návštevy pápeža Františka.

Medializovaný už bol aj neoficiálny program na východnom Slovensku.

Turčanová prezradila viac, ako mohla

Mesto Prešov si nedávno ocenením Svätého Jána Pavla II. in memoriam uctilo jeho výnimočný vzťah k Slovensku a Prešovu, ktorý navštívil 2. júla 1995.

Tretiemu najväčšiemu mestu by sa však mohlo dostať pocty aj v podobe návštevy pápeža Františka.

Podľa informácií denníka Korzár by mohol pápež František, keď už bude u nás, zavítať aj na východné Slovensko.

V hre sú najmä Košice aj vrátane ich mestskej časti - neslávne známeho rómskeho sídliska Lunik IX, ale možno i Prešov, kde by mohol odslúžiť svätú omšu.

Návštevu a program má ako prvý oficiálne komunikovať až Vatikán.

Zo slovenskej strany majú všetky inštitúcie len opatrné vyjadrenia a čakajú na oficiálne stanovisko a potvrdenie príchodu pápeža na Slovensko.

Medializovaných bolo už aj viacero informácií, ďalšie omylom prezradila počas odovzdávania ocenení mesta aj primátorka Andrea Turčanová (KDH).

„Zároveň by som chcela oznámiť radostnú zvesť. Keďže odovzdávame symbolicky túto cenu, tak sme sa dozvedeli, že 14. septembra budeme môcť opäť privítať hlavu katolíckej cirkvi, pápeža Františka priamo v našom meste,“ povedala Turčanová.

Program pápeža

Podľa informácii televízie Markíza by mohol pápež František byť na Slovensku od 13. – 15. septembra s tým, že prvý deň by mal Svätý Otec pricestovať do Bratislavy.

Počas druhého dňa zasa absolvuje cestu na východné Slovensko.

V Prešove by tak mal odslúžiť svätú omšu a následne sa podľa neoficiálneho programu presunie do Košíc, kde navštívi sídlisko Lunik IX a stretne sa s mládežou.

Posledný deň návštevy by mal stráviť v Šaštíne, kde sa bude konať celonárodná púť k Sedembolestnej Panne Márii.

Turčanová nám bližšie informácie k prípadnej návšteve zatiaľ neposkytla.

„Vo štvrtok prišlo z veľvyslanectva z Vatikánu, že som porušila protokol. Takže sa už nebudem vyjadrovať,“ reagovala hneď v úvode.

Zároveň potvrdila, že v prípade návštevy by to bolo pre mesto veľmi vzácne.

„Je to udalosť, ktorá sa naskytne raz za štvrťstoročie. Naposledy tu bol pápež Ján Pavol II. v roku 1995,“ povedala.

Miesto konania svätej omše taktiež nie je známe, dozvedieť by sme sa to mohli až po oficiálnom potvrdení návštevy.

„Akonáhle Vatikán oficiálne potvrdí túto návštevu, všetky informácie veľmi radi poskytneme,“ reagovala na otázky Turčanová.

Ján Pavol II. slúžil omšu pred Mestskou halou

V Prešove sa už špekuluje, že svätá omša by mohla byť pápežom Františkom odslúžená na tom istom mieste, kde ju slúžil aj Ján Pavol II., teda pred Mestskou halou.