Monitoroval lávky v Prešove. Jedna môže spadnúť na vlak

Ďalšia je taká zhrdzavená, že jej výstuž vyberiete rukou.

25. jún 2021 o 0:00 Michal Ivan

Pri diagnostike a prehliadke lávok v Prešove viseli nad Torysou a železnicou len na lanách. Video zachytáva časť ich dobrodružného povolania, ktoré si okrem práce v náročnom teréne vyžaduje aj výskum v laboratóriu, analýzy a výpočty v kancelárii. Peter Paulík z Katedry betónových konštrukcií a mostov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hovorí o tom, o čom je ich práca a v akom stave sú prešovské lávky. Spolu so svojimi kolegami urobil v Prešove prehliadku 29 mostov a podrobnú diagnostiku lávky na Mukačevskej ulici.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/On6mw2hdHMA

Aký je rozdiel medzi obhliadkou a diagnostikou?

- Základná obhliadka sa robí prevažne vizuálne. Pozorujú sa poruchy a trhliny, ktoré sa bližšie skúmajú. Zisťuje sa, aké sú to trhliny, či sú nebezpečné, v akej lokalite sa nachádzajú, akú majú šírku a na základe toho viete povedať, či je to v poriadku alebo treba urobiť podrobnú diagnostiku. Prehliadka mostov sa robí rovnako ako u doktora. Buď hneď určí diagnózu, alebo vás pošle na diagnostiku napríklad na röntgen a podobne. Po základnej prehliadke mosta vieme určiť možné problémy a predpíšeme konkrétne diagnostiky, ktoré treba overiť. Diagnostika sa zameria na daný problém. To sa už robí deštruktívne, že sa narúša konštrukcia tak, aby sme sa dostali do vnútra.

Takže pri práci používate aj kladivo a odkrývate vrstvy konštrukcie mosta, ako sme to mohli vidieť aj na videu.

- Kladivo nosnej konštrukcie používame pri obhliadke aj vtedy, či sa nedelaminuje (neoddeľuje, pozn. red.) krycia vrstva, ale to je len také povrchové poklepkávanie. Pri diagnostike zasa ideme viac do hĺbky, bežne používame aj jadrové vŕtačky. Zisťujeme, či nekoroduje predpínacia výstuž, z čoho mohli vzniknúť trhliny a snažíme sa prísť na problém.

Pracujete nielen v teréne, ale údaje zrejme vyhodnocujete aj v kancelárii.

- Najprv je práca v teréne. Niektoré veci určíme už priamo na mieste a odoberieme aj vzorky, ktoré prenesieme do laboratória a ďalej sa skúmajú. Výsledky meraní v teréne a z laboratória sa potom vyhodnocujú v kancelárii.

Vo videu hovoríte, že musíte začať so sondami. Čo to presne znamená?

- To je to nabúravanie sa do vnútra, pretože tam vedú oceľové výstuže. Potrebujete sa dostať až k nim, aby ste vedeli určiť, v akom sú stave. Sonda je, že sa prebúrate k predpínacej výstuži.

V Prešove ste viseli na lanách nad riekou aj nad železničnou traťou. Je to vždy takto náročné?

- Nemusíte visieť na lanách a môže sa to robiť aj z plošiny. V Prešove by bol plošinový prístup veľmi náročný a drahý. Preto sme sa rozhodli použiť techniku zlaňovania.

Pre mnohých to môže vyzerať dosť nebezpečne. Pre vás je to už bežná záležitosť?

- Tým, že to robíme dlhšie, tak sme s tým v pohode (smiech). Pre nás je to už taký štandard.

Podrobne ste diagnostikovali lávku na Mukačevskej ulici, ktorá je opraviteľná. V akom je stave?