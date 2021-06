Po Svidníckom a Stropkovskom okrese bude jazdiť nový bibliobus

Stáť bude 230 000 eur.

26. jún 2021 o 17:38 TASR

SVIDNÍK. Bibliobus, ktorý ponúka služby knižnice v obciach svidníckeho a stropkovského okresu, takmer po 30 rokoch nahradí nový.

Pojazdná knižnica ako projekt holandsko-slovenskej spolupráce funguje v regióne pod Duklou od roku 1993.

Jediní na Slovensku

Podľa riaditeľa Podduklianskej knižnice vo Svidníku Kamila Beňka okres Svidník bol vtedy vytypovaný ako vhodný pre túto službu.

"Doteraz sme jediní, ktorí ju poskytujeme na Slovensku. Na začiatku sme mali dva bibliobusy, ktoré fungovali v týždňových intervaloch, ale v roku 2008, keď bola povestná kríza, tak sme museli jeden zrušiť. Bola na ňom potrebná veľmi dôležitá oprava, ktorú by sme v rámci rozpočtu nezvládli," uviedol Beňko s tým, že aj na súčasnom bibliobuse sa už prejavil zub času.

Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý je zriaďovateľom knižnice, bol podľa Beňka poskytnutý úver od Európskej investičnej banky, z ktorého časť je určená pre kultúru.

"Boli sme ako knižnica úspešní a dohodli sme sa na zakúpení nového bibliobusu v sume 230 000 eur. Momentálne sme v príprave verejného obstarávania, to znamená, že všetko by sme chceli stihnúť do konca roka," doplnil Beňko.

Ako bibliobus funguje

Bibliobus aktuálne navštevuje 58 obcí v okresoch Svidník a Stropkov.

V každej z nich stojí od 15 do 60 minút, počas ktorých si ľudia môžu požičať alebo vrátiť knihy.

Jednotlivé obce platia za služby bibliobusu od 60 do 200 eur, podľa dĺžky státia.

"Pracujem tu 27 rokov. Mal som aj knihovníčku, posledné dva roky pracujem už sám a robím aj knihovnícku robotu. Myslím si, že je to najefektívnejší a najekonomickejší spôsob, ako zabezpečiť v obciach knižnicu na profesionálnej úrovni. Zmenila sa doba, obce na východe upadli. Fungovali nám základné i materské školy, ľudia odišli za prácou, tým pádom je v obciach menej ľudí. Starostovia majú málo peňazí na chod obcí, a nie ešte aby budovali knižnice," povedal vodič bibliobusu Juraj Černický.

V jednej obci pojazdnú knižnicu navštívi v priemere osem až desať ľudí, ak je tam škola, tak aj 25.

"Deti majú prevažne záujem o dobrodružnú literatúru a rozprávky. Čo sa týka dospelých, sú to prevažne ženy a požičiavajú si ľúbostné romány a rôznu beletriu," dodal Černický.