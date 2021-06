Prešovčan z Moravy: Tornádo mi zničilo dom, auto letelo 95 metrov, vnučka mala šťastie

Husovský pozná aj rodinu nebohej Martiny.

28. jún 2021 o 12:21 Michal Frank

PREŠOV/HRUŠKY. Búrka spojená s ničivým tornádom zasiahla minulý týždeň južnú Moravu.

Medzi najviac zničené obce patria Hrušky a Lužice na Břeclavsku.

V Hruškách zničilo tornádo vyše 150 domov, ale aj kostol, školu či cintorín.

Marián Husovský (54) býva v Hruškách v novom dome pätnásť rokov.

Rodák z Prešova, niekdajší hasič, sa po vojenčine priženil do tohto kraja.

Tornádo mu teraz totálne zdemolovalo dom, prišiel o autá, na jeho dvore mu pristáli doničené autá od susedov a prišiel o výrobňu cestovín, ktorá ho živila.

Všetko v priebehu jednej minúty. A to ešte hovorí, že dopadli ako králi.

V dome bol v tom čase s manželkou a vnučkou a našťastie sú všetci v poriadku, až na jeho zranený členok. Ako-tak zachovaná ostala dolná časť ich domu.

Vnučka bola chvíľu predtým pri okne

„Vnučka stála pri tom okne, ktorým vbehol a vybehol ten vír. Tri alebo štyri minúty predtým si nahrávala, ako začína pršať. Moja manželka varila večeru, tak jej vravela, že pôjdu na výlet, a zobrala ju do kuchyne. Dve minúty po tom, čo to natočila, sa vyvalili dvere a všetky tie trámy, sklá, škridlice, značky prebehli naším domom a skončilo to na záhrade,“ opisuje nešťastné chvíle.

On prišiel domov, lebo začali padať krúpy. Prešiel do svojej výrobne cestovín, ktorú mal za garážou.

„Keď som videl, že je zle, zavrel som dvere. Škridlice padali na tú dielňu, videl som, že sa prevažuje strop, tak som utiekol na chodbu,“ spomína Husovský.

Ničivé chvíle

Stihol ešte zapnúť kameru na mobile, ale už nemohol ísť za vnučkou a manželkou.