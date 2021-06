Traja muži svoju obeť vytiahli z domu, naložili do auta, zviazali a zbili

Napadnutý utrpel viaceré zranenia.

29. jún 2021 o 12:04 TASR

ČERVENICA. Polícia v Prešove rieši prípad zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Zo skutkov obvinila troch mužov vo veku 45, 28 a 25 rokov z obcí Hermanovce a Tuhrina v okrese Prešov, ktorí počas uplynulého víkendu bránili užívať osobnú slobodu 25-ročnému mužovi, takisto z okresu Prešov.

Informovala o tom hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.

„Násilím ho vytiahli z domu do osobného vozidla a previezli do jedného z rodinných domov v obci Červenica. Tam ho fyzicky napádali, ruky mu zviazali lanom a prinútili ho kľaknúť na zem, udierali ho do celého tela," priblížila.

Napadnutý muž mal pri útokoch utrpieť mnohé podliatiny a opuchy na hrudníku, chrbte i na tvári. Zranenia si vyžiadali odborné ošetrenie.

Podľa Ligdayovej slov sa obvinení v súčasnosti nachádzajú v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od troch do ôsmich rokov.