Firmy dlhujú Prešovu na daniach vyše milión eur. Podľa experta ich vymáha chabo

Benčík: Od tabule hanby sa čakalo viac.

2. júl 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Takmer 1,3 milióna eur by pribudlo do mestskej kasy v Prešove, ak by všetky právnické osoby mali voči nej vyrovnané daňové nedoplatky.

Je to zhruba taká suma ako rozpočtový náklad na opravu celého nákupného centra Opál na Sekčove.

Medzi zverejnenými dlžníkmi figurujú aj také spoločnosti, ktoré sú v dobrej finančnej kondícii.

Rebríčku kraľuje zbrojárska akciová spoločnosť Delta Defence, ktorá mestu dlhuje takmer 85-tisíc eur.

To je suma, za ktorú postavilo mesto napríklad vyše tridsať parkovacích miest Pod Hrádkom.

Parkovacích miest je nedostatok aj inde.

Prečo sa mestu nedarí efektívne vymáhať daňové nedoplatky od firiem, ktoré majú dostatočný majetok a príjmy?

Lapoš: Využívame exekúcie

Vedúci odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš konštatoval, že radnica postupuje v zmysle zákona o správe daní, takzvaného daňového poriadku.