Karavanisti o obci: Peniaze vyberá načierno. Obec o karavanistoch: Sú tam načierno

Konflikt na Domaši sa vyostruje.

8. júl 2021 o 0:00 Michal Frank

NOVÁ KELČA. Polostrov Krym pri vodnej nádrži Domaša je vyhľadávaným miestom karavanistov.

Krym patrí do katastra obce Nová Kelča (okres Vranov nad Topľou).

Karavanisti tvrdia, že obec od nich neoprávnene vyberá poplatky.

Starostka Mária Telepunová (nezávislá) tvrdí, že je v práve.

Niektoré kararavany tam stoja ako čierne stavby a nelegálne využívajú obecné služby, napríklad elektrinu.

Aby to bolo ešte neprehľadnejšie, tak pozemky pri brehoch Domaše vlastní štát, v správe ich má Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

A ten zatiaľ nie je vysporiadaný ani s obcou, ani s ich užívateľmi.

Konflikt medzi oboma stranami, teda kempujúcimi karavanistami a predstaviteľmi samosprávy, sa vyostril.

Kempujúci: Obec vyberá peniaze svojvoľne

„Pani starostka obce Nová Kelča začala svoje samovládie, nemyslím si, že je toto transparentné nakladanie s verejným majetkom. Nehovoriac o zvláštnom spôsobe komunikácie zo strany pani starostky, ktorá sa nevie preukázať ani zmluvou o prenájme pozemku,“ uviedla nám jedna z karavanistiek. Jej meno máme k dispozícii, chcela však ostať v anonymite.

Pýta sa, na základe čoho vyberá poplatky a ako došla k takej sume.

Podľa nej sú kempujúci na Kryme naklonení na výber poplatku tak, ako to bolo počas minulého roka.

Obec: Pre dobrotu na žobrotu

Starostka Telepunová povedala, že nechcela na štyri mesiace letnej sezóny zobrať Krym do správy obce od vodohospodárov, lebo takto je to nevýhodné a považuje to za suplovanie štátu.