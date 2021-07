Prešovské mosty krášlia kvetináče. Ľudia dúfajú, že nezmiznú

Je ich až dvesto.

10. júl 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Na niektorých mostoch v Prešove sa objavili nové kvetináče s letničkami. Spolu je ich dvesto.

Najviac kvetináčov je namontovaných na vynovenom moste cez Torysu na Levočskej ulici.

Vysadené sú v nich pelargónie (muškáty), petúnie, surfínie, plektranty, či mini petúnie (million bells)

Zatiaľ vydržali

„Mala som obavu, že už dnes tu niektoré kvetináče nenájdeme. Ale celé je to pekné, mohlo by to vydržať čo najdlhšie,“ povedala pre Korzár Prešovčanka Martina Liščinská, ktorú sme stretli na moste s jej dcérou Líviou.

Podobný názor ako mama a dcéra Liščinské majú aj ďalší Prešovčania.

Kvetináče sa im páčia, no zároveň dúfajú, že sa nestanú terčom vandalov.

Tie na Levočskej sú zatiaľ v poriadku.

V Poprade nevydržali

Keď pred dvomi rokmi mali podobnú aktivitu v Poprade, zakrátko si ich vyhliadli zlodeji a vandali.

Kvetináče tam slúžili ako estetický doplnok na novej cyklistickej lávke.

Osadili ich v máji 2019 a už v ten mesiac si sedem z nich prisvojili zlodeji.

Mestská polícia prijala opatrenia na zabránenie krádeží a ničenia kvetináčov a oplatilo sa.

Počas jednej augustovej noci z piatka na sobotu prichytili priamo pri čine šesť osôb vo veku od 20 do 25 rokov.