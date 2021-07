V Lenartove udrela voda naplno, potôčik sa rozvodnil za okamih

Zaplavilo dvory, pivnice, hlavnú cestu zahatali stromy.

11. júl 2021 o 19:41 (aktualizované 11. júl 2021 o 20:48) Katarína Gécziová, TASR, SITA

LENARTOV. Silná búrka s prívalovým dažďom zaplavila v nedeľu popoludní cestu I. triedy v obci Lenartov v Bardejovskom okrese, ako aj dvory a sčasti aj pivnice rodinných domov.

Cesta sa stala neprejazdnou a museli ju uzavrieť, v obci vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Informovala o tom starostka Lenartova Jana Blanďová (Smer).

"Voda udrela z lesov a podmyla cestu I. triedy, udrela do dvorov rodinných domov a začala zaplavovať aj pivnice. Tak sme sa zmobilizovali, prišli tu hasiči, vyhlásili sme tretí stupeň povodňovej aktivity, zabezpečili sme techniku a teraz to dávame do poriadku. Stále však prší, takže nevieme, čo z toho bude, dúfame, že to ustane," povedala starostka v nedeľu podvečer.

Zaliaty je celý nižný koniec obce, ide o zhruba 15 domov. Premávka na ceste prvej triedy je zastavená.

"Nemožno sa dostať ani smerom na Starú Ľubovňu, ani na Bardejov, obchádzka nie je. Máme tu ťažkú techniku, robíme čo sa dá, aby sme cestu sprejazdnili čo najskôr," uviedla tesne pred 20-tou hodinou starostka.

Krízový štáb

K zaplaveniu cesty došlo podľa nej v krátkom čase, rozvodnil sa pritom inokedy malý potôčik a prietok pod hlavnou cestou zahatali nánosy dreva.

Zalialo záhradky a dvory domov, niekomu to vošlo aj do pivníc, teraz čistíme aj prietoky, po ceste je však strašne veľa blata, hliny a dreva, dodala starostka.

V obci zvolali krízový štáb a situáciu riešia v spolupráci s ďalšími zložkami.

Na mieste sú zástupcovia Okresného úradu v Bardejove, Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) aj dobrovoľní hasiči z okolitých obcí.

(zdroj: Miroslav Mirek Kolbasa)

Viacero výjazdov hasičov v rôznych okresoch Prešovského kraja si dnes vyžiadali intenzívne popoludňajšie búrky. Ako informoval operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Prešove, od 14-tej hodiny zaznamenali hasiči celkovo zhruba 25 výjazdov.

"Všetko to boli technické výjazdy ako odstraňovanie prekážok, spadnuté stromy, zaliaty rodinný dom, kde sme odčerpávali vodu a podobne," konkretizoval zásahy operačný dôstojník.

Problémy aj vo Veľkom Šariši

Najviac zasiahnutou bola podľa neho severovýchodná oblasť kraja. V okrese Vranov n/Topľou zasahovali hasiči v Novej Kelči, Čemernom, ale aj samotnom

Vranove na Staničnej a Hronského ulici.

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásil aj starosta Malého Šariša (okres Prešov) Stanislav Mathia (NOVA).

Ako uviedol po zhruba polhodinovom daždi v obci zatopilo zhruba 12 rodinných domov a záhrad.

Zaplavené boli aj miestne komunikácie. Vodu odčerpávajú hasiči z Prešova aj

dobrovoľní miestni hasiči. Problémom podľa starostu je, že obcou preteká zberný potok, ktorý odvádza vodu z diaľnice.

Nepomohlo ani zväčšenie prietoku mosta. "Potoky v obci sú postavené na 20-ročnú vodu. Pokiaľ sa nezmenia podmienky na objem vody, budeme pri každej búrke tŕpnuť, či sa niečo nestane. Potrebujeme zväčšiť koryto potoka," uviedol Mathia s tým, že v tejto súvislosti chce hľadať riešenie s predstaviteľmi SVP aj Národnej diaľničnej spoločnosti

Skúšaný bardejovský okres

Počasie skúšalo Bardejovský okres i pred desiatimi dňami.

Dva dni trápili silné búrky obec Petrová.

Vyliala sa rieka Kamenec a pozaplavované ostali mnohé obydlia.

Voda zasiahla najmä miestnu osadu, vytopená bola jej polovica. V desiatkach miestnych obydlí museli odstraňovať škody.

Vodný živel úradoval i v pravoslávnej fare a v hornej časti obce. Vyhlásený bol tretí stupeň povodňovej aktivity.

Obec pomáhala pri navážaní hliny na cesty v miestnej osade a rovnako prečisťovali a prehlbovali dno miestneho toku.