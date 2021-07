Vodu budú odčerpávať aj tri dni. V Malom Šariši dážď zničil úrodu, kapry vyplavilo z rybníka

Miestni si takéto záplavy nepamätajú.

12. júl 2021 o 14:19 Lenka Haniková

MALÝ ŠARIŠ. Na mieste, kde bola kedysi úroda, je teraz už len spúšť. Ukáže sa však až neskôr, pretože je stále pod desiatkami centimetrov vody, ktoré napadali v Malom Šariši v nedeľu počas intenzívnych búrok.

Voda zo Šarišského potoka zaplavila domy, pozemky a futbalové ihrisko, kde v nedeľu vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Ten trval aj v pondelok.

Dažde prichádzali vo vlnách

Dažďová voda v Malom Šariši prišla v dvoch vlnách. Prvá sa začala pred piatou poobede, druhá o deviatej večer. Tretia vlna dažďov, ktorá bola avizovaná na polnoc, našťastie nedorazila.

„Ak by prišla aj tretia vlna, bolo by to veľké nešťastie. Už po druhej vlne voda klesala veľmi pomaly,“ vysvetlil starosta Stanislav Mathia (Nova), ktorý v pondelok dopoludnia s dobrovoľnými hasičmi koordinoval odčerpávanie vody v jednej z viacerých pivníc zatopeného domu.

Podobný pohľad bol v pondelok bežný takmer vo všetkých domoch na ulici pod cintorínom, kde vyliata voda z potoka škodila najviac.

„Takáto voda tu nebola, ani nepamätám. Naposledy možno počas záplav v roku 2009, ale ani vtedy to nebolo také zlé,“ vysvetľuje obyvateľka Malého Šariša, ktorá spred domu odpratáva popadané konáre stromov.