Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy.

17. júl 2021 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradička.

Režíroval ju jej brat Richard, ktorý spolu s otcom Víťom pripravil i scenár a na strihu sa podieľal ďalší brat Juraj, známy prešovský hudobník. Film získal cenu diváka na Art Film Feste.

Mladá filmová producentka Marka Staviarska je zároveň úspešnou spisovateľkou kníh pre deti a matkou troch detí. Tém na rozhovor teda bolo viac než dosť. Zvlášť preto, že situáciu v kultúre a nielen v nej za posledný rok a pol silno poznačila pandémia koronavírusu.

Ste multifunkčná umelkyňa. Píšete knihy, robíte filmovú producentku. Ako sa žije filmovej producentke na východe?

- Je to komplikovanejšie, v tom zmysle, že hlavná produkcia sa tvorí v Bratislave. Každopádne to tak býva v každom štáte, že hlavné mesto je vždy najvyťaženejšie. Keď je človek vo filmovo menej rozvinutej časti Slovenska, je to náročnejšie, musí si sám neustále vytvárať prácu, tak presne o to sa pokúšam.

Vaším hlavným počinom bola Loli paradička, čo bol, dá sa povedať, rodinný podnik Staviarskych. Ako ho hodnotíte s odstupom času? Komerčne bol, čo vieme, úspešný. Dlho na Slovensku nebola natočená komédia, hoci toto bola smutná komédia. Ako ju vnímate?

- Máme teraz projekt storočnice slovenského filmu, chodíme po východnom Slovensku premietať rôzne filmy slovenskej kinematografie a akurát teraz sme, okrem iných, premietali aj Loli paradičku. Musím povedať, že celkom fajn sa mi naňho pozeralo. Čo je možno zvláštne, lebo niekedy sa človek dlho nevie pozrieť na svoju tvorbu. Nechce ju ani vidieť, ale teraz sa na to dívalo celkom dobre. Hlavne preto, že reakcie ľudí sú stále pozitívne. Smejú sa na mnohých miestach, atmosféra je uvoľnená. Mám dobrý pocit.

Dá sa to vyčísliť, koľko ľudí tento film videlo? A ako je na tom v porovnaní s inou slovenskou produkciou?